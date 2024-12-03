03 декабря 2024, 09:47

Программу поддержки бизнеса Подмосковья назвали одной из лучших в России

Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Практика поддержки одного из секторов малого и среднего предпринимательства, реализованная инвестиционным блоком правительства Московской области, признана одной из лучших в 2024 году. Рейтинг сформировали в Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив.

Программа Московской области, вошедшая в список лучших, касается поддержки малого и среднего бизнеса в сфере нестационарной торговли. Участки для открытия такого предпринимательства стали предоставлять без торгов, упростили процесс подключения объектов к сетям и разработали целевые программы поддержки. В итоге инвестиционная привлекательность нестационарной торговли заметно выросла.

Предпринимателям региона доступны субсидии до пяти миллионов рублей при покупке мобильного торгового объекта. Кроме того, можно получить льготный заем до пяти миллионов рублей на срок до трех лет, а также поддержку в продвижении своего бизнеса.

«Предпринимателям региона выдано порядка 100 миллионов рублей в виде льготных кредитов. Мы в 10 раз сократили срок заключения договора на размещение мобильного торгового объекта в Подмосковье - теперь он занимает всего семь дней. Благодаря программе поддержки, в регионе открыли уже более 250 мобильных пунктов быстрого питания», - отметила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Около 30% налоговых поступлений в бюджет Подмосковья дает малый и средний бизнес, рассказал губернатор Андрей Воробьев. При этом МСП составляет еще четверть валового регионального продукта - 24,8%. Поэтому поддержка этого сектора экономики остается одной из главных задач региона.

Россия Поддержка предпринимателей в Московской области
03 декабря 2024, 10:02
Возгорание строительного мусора потушили в луховицком поселке Каданок
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники 264-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» потушили возгорание в поселке Каданок городского округа Луховицы. На территории бывшего предприятия по переработке торфа загорелась куча строительного мусора.

В Систему-112 обратились очевидцы, которые заметили дым. Горели пиломатериалы и строительный мусор на территории бывшего перерабатывающего предприятия.

Прибыв на место, огнеборцы развернули рукава и начали тушить пожар. Площадь возгорания к этому моменту составила более 30 квадратных метров. Появился риск перехода огня на расположенные рядом хозяйственные постройки.

Работники дежурного караула быстро потушили пожар, не допустив дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет.

Пожары Луховицы Мусор
03 декабря 2024, 09:42
Детский сад в ЖК «Серебряные росы» в Солнечногорске поставили на кадастр
Министерство жилищной политики Московской области
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Детский сад в жилом комплексе «Серебряные росы» в Солнечногорске поставили на кадастровый учет. Он рассчитан на 170 мест.

Как рассказали в региональном Минжилполитики, площадь трехэтажного здания составила около трех тысяч квадратных метров. Для детей обустроили игровые и спальни, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и врача и другие помещения. На территории разместили теневые навесы, игровые и спортивные площадки.

Жилой комплекс находится в поселке Андреевка. Там построили два 17-этажных дома на 480 квартир. На первых этажах обустроили колясочные и помещения для консьержей. Часть площадей отвели под магазины, аптеки и другие организации.

Строительство Детские сады
02 декабря 2024, 23:02
Мастер-классы и тренировки пройдут в парке Лазутиной в Одинцове 7 декабря
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Гостей и жителей муниципалитета приглашают окунуться в атмосферу вдохновения и творчества на уникальном событии «Творческая зима в Одинцовском парке». В парке имени Ларисы Лазутиной 7 декабря проведут творческие мастер-классы и спортивные тренировки.

Для любителей творчества проведут увлекательный мастер-класс «Внутренний ресурс» под руководством опытного психолога. Этот мастер-класс - путешествие в мир своего внутреннего «Я», где с помощью красок, бумаги и пластилина каждый желающий сможет выразить свои эмоции, раскрыть таланты и создать уникальные произведения искусства.

Для юных изобретателей и тех, кто увлечен технологиями, организаторы подготовили уникальное занятие по робототехнике. Ребят научат создавать и управлять собственными роботами.

Для тех, кто ценит тепло и уют, пройдет вечер живой музыки от бардов Гитарник «Веры». Теплая атмосфера, проникновенные мелодии и душевные песни создадут ощущение уюта и позволят насладиться прекрасным зимним вечером.

Помимо уникальных творческих программ, организаторы подготовили тренировки для детей и взрослых: все желающие смогут освоить йогу, бег на лыжероллерах и многое другое.

«Творческая зима» пройдет в парке имени Ларисы Лазутиной по адресу: город Одинцово, 3-й километр Красногорского шоссе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Парки
02 декабря 2024, 21:54
Более 20 снеговиков слепили жители на конкурсе в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В сквере театра кукол «Огниво» городского округа Мытищи стартовал фестиваль «Город Снеговиков». Свыше 20 оригинальных фигур из снега, созданных горожанами и их детьми, украсили дворы.

Гости фестиваля увидели 23 уникальных снеговика, каждый из которых отличается особым характером и индивидуальностью. Снежные фигуры слепили горожане и их дети. Для некоторых семей участие в фестивале стало любимой зимней традицией.

Жительница Мытищ Олеся рассказала, что вместе со своими дочерьми Викой и Катей уже второй год принимают участие в конкурсе. В прошлом году они создали снеговика Аркашика, он стал любимцем театра и пробыл там весь год. Сверкашку, его сестричку, Вика и Катя слепили в этом году.

Полюбоваться на снежные шедевры, созданные детьми и их родителями, можно будет до конца зимы. Театр «Огниво» также организовал онлайн-голосование за самого понравившегося снеговика. Победитель получит приз зрительских симпатий. Голосование продлится до 20:00 6 декабря.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Мытищи конкурсы Снегопад

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