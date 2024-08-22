22 августа 2024, 11:47

Программу по сохранению водоемов разработают в Наро-Фоминске

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Разработка программы «Живая река» по сохранению водоемов стартовала в Наро-Фоминске. Сейчас специалистам предстоит изучить законы и выработать план мероприятий.

Инициативу обсудили на втором заседании координационного совета по разработке программы «Живая река». В него вошли члены ТПП, представители администрации городского округа, окружного Совета депутатов, Общественной палаты округа, Молодежного парламента, Управления по образованию и Молодежного комплексного центра. Ранее предложение внесли сотрудники компании «Элинар».

Теперь члены координационного совета должны будут изучить законодательную базу, составить списки предприятий и организаций, находящихся в непосредственной близости от реки, а также план мероприятий. В его рамках волонтеры удалят засоры в русле реки, уберут мусор и поваленные деревья.

Формат акции изменили в этом году. К инициативе решили привлечь больше активных граждан, школьников, промышленников и бизнесменов.

«Привлечение к акции широкого круга общественных и коммерческих организаций, политических партий и образовательных учреждений позволит привести в порядок территорию реки протяженностью в несколько десятков километров, оживить воды родной реки и повысить уровень экологической безопасности нашего округа», - сказал заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Андрей Михайлов.

Отметим, что акция получила премию губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» в 2017 году.

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Наро-Фоминск Общественные акции Экология Водоемы
22 августа 2024, 13:14
Ягодная ферма в Коломне освоит почти 20 гектаров земли за 3 года
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Первый урожай получили в крестьянско-фермерском хозяйстве «Сады Коломны». В ближайшие три года на ферме планируют освоить около 20 гектаров земли.

Хозяйство «Сады Коломны» работает с марта этого года. Сейчас посадки располагаются на территории в шесть гектаров. За три года руководство фермы планирует посадить еще три гектара клубники, четыре гектара малины и 10 гектаров голубики, а также плантацию японской жимолости.

Руководитель фермы Владимир Булгаков рассказал о планах по развитию главе муниципалитета Александру Гречищеву и депутату Мособлдумы Игорю Исаеву. По его словам, урожайность может составить 18-20 тонн ягод с гектара уже в следующем году.

При этом продажи хотят вести только в розницу, обеспечивая ягодами жителей Озер, Коломны и близлежащих округов.

«Сейчас мы продолжаем привлекать аграриев, помогаем им развивать свое дело, чтобы наши земли не пустовали, а жители были обеспечены качественной и вкусной продукцией местных фермеров», - прокомментировал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Также для гостей провели экскурсию по плантациям.

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Коломна Сельское хозяйство Фермеры
22 августа 2024, 12:37
Школу в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове откроют в сентябре
Самолет
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Школу на 600 мест достроили в жилом комплексе «Заречье Парк» в Одинцове. Ее откроют в сентябре.

Кака рассказали в Минобразовании Подмосковья, школу построила группа «Самолет» в рамках программы комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

Общая площадь здания составляет 10,5 тысячи квадратных метров. Там обустроили кабинеты с лабораториями, учебные классы, мастерские, игровые для младших школьников, актовый и спортивные залы, а также столовую на 312 мест.

Жилой комплекс находится в поселке Заречье. На его территории также построят поликлинику на 300 посещений в смену, а также детский сад на 210 мест и многоуровневые паркинги. На первых этажах жилых домов откроют кафе, аптеки и салоны красоты.

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Одинцово Школы Строительство
22 августа 2024, 12:31
Ямочный ремонт завершился во дворах Шатуры
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Работы по ямочному ремонту завершили в 19 дворах в Шатуре. Всего в округе ликвидировали 278 дефектов дорожного полотна. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Покрытие обновили во дворах на проспекте Ильича, на улицах Жарова, Интернациональной, Клары Цеткин, Спортивной, Чехова, Школьной и Энергетиков. Помимо этого, Работы также провели в Рошале на 1-й первомайской улице, а также на улицах Мира и Октябрьской революции.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов уточнил, что ремонт асфальтового покрытия во дворах - одна из главных задач, с которой начинается создание комфортной среды для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

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Дороги Шатура
22 августа 2024, 12:11
Прокуратура потребовала ликвидировать незаконную свалку в Щелкове
Минэкологии МО.
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Суд рассмотрит заявление Щелковской городской прокуратуры в отношении хозяйки земельного участка, на котором незаконно разместили строительные отходы. Иск поддержало Минэкологии Подмосковья.

«Участок предназначен для сельскохозяйственного производства. Специалисты аккредитованной лаборатории провели маркшейдерские работы и проанализировали пробы. Установлено, что сюда завезено около 5700 кубометров строительных отходов», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Сумма ущерба, нанесенного природе, превысила 23 миллиона рублей. Прокуратура просит суд обязать владельцу земли возместить эту сумму, вывезти мусор и привести земли в первоначальное состояние.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Щелково Минэкологии Подмосковья

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