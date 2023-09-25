Программу по расселению ветхого жилья в Подмосковье выполнили на 50%

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Он напомнил, что изначально в программу под переселение входило почти 24 тысячи человек, а общая площадь аварийных домов составляла 383 тысячи квадратных метров.

«Зачастую во всех домах, где проводится расселение, отсутствует горячее водоснабжение, канализация, централизованное отопление. Переезжают жители в благоустроенные современные дома. На сегодня переехало 11,8 тысячи человек», - заявил министр.

Локтев подчеркнул, что в Подмосковье расселение жителей аварийных домов проводят четырьмя способами: в уже готовые дома, в которых жители получили квартиры, - это 10,8 тысячи случаев, в строящиеся дома - 147,6 тысячи случаев, покупка уже готового жилья - 18 тысяч случаев и получение недвижимости в рамках договора о развитии застроенной территории (ДЗРТ) и комплексного развития территории (КРТ).

«Сейчас завершается строительство трех новых домов. Готовится переселение жителей, которое могут завершить до конца ноября», - добавил министр.

Глава строительного комплекса Подмосковья добавил, что сейчас ведомство следит за возведением 35 новых домов. Срок строительства по дорожной карте составляет от шести до восьми месяцев. Большая часть муниципалитетов справляется с поставленной задачей, и строительство 70% домов идет по графику.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуацию со строительством домов для переселенцев из аварийного жилья нужно держать под контролем, чтобы не допустить срыва сроков сдачи.

Он подчеркнул, что ответственным за переселение чиновникам нужно находиться в постоянном диалоге с жителями , рассказывать им о том, где и в каких условиях им предстоит жить.