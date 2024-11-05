05 ноября 2024, 20:26

Программу по модернизации уличного освещения завершили в Серпухове

Телеканал «360»
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Глава Серпухова Сергей Никитенко поделился успехами в реализации программы «Светлый город». Серпухов стал одним из лидеров по количеству проведенных работ, и в этом году программа была полностью завершена.

Всего в рамках программы было установлено 1086 светильников: 835 в Серпухове, 115 в Протвино и 136 в Пущино. Он выразил благодарность губернатору региона Андрею Воробьеву и Министерству благоустройства Московской области за финансовую поддержку программы.

«Городской округ стал светлее, комфортнее и безопаснее. Освещение появилось и там, где его никогда не было», - отметил Сергей Николаевич.

Помимо установки новых уличных фонарей, в рамках программы происходит замена устаревших светильников на современные светодиодные. Особое внимание уделяется сельским населенным пунктам, где освещение отсутствовало ранее.

Кроме того, в Серпухове проводятся работы по модернизации и установке освещения за счет средств муниципального бюджета. В этом году было охвачено 39 адресов, установлено 2620 светильников и проложено 82 километра сетей. На эти цели из бюджета округа выделено свыше 100 миллионов рублей, что позволяет охватить еще больше объектов, нуждающихся в освещении.

Эти меры значительно повышают уровень комфорта и безопасности жителей нашего округа, делая его более современным и уютным местом для жизни.

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Благоустройство Серпухов
05 ноября 2024, 20:13
Коллектив из Серпухова стал лауреатом танцевального фестиваля в Туле
Медиасток.рф
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Танцевальный коллектив «Сильфида» из Серпухова принял участие в грандиозном фестивале «Вне рамок», который состоялся на сцене Дворца культуры АК «Туламашзавод». Это масштабное событие собрало сильнейшие коллективы из различных городов.

Жюри фестиваля состояло из признанных мастеров хореографии: Елены Барткайтис, Ольги Лабовкиной, Ивана Сачкова и Антона Скрынникова. Их профессионализм и опыт сделали оценку выступлений особенно значимой для участников.

Творческие номера студии «Сильфида» были высоко оценены и удостоены множества наград. Специальный приз жюри получил номер «Выше гор», который также стал лауреатом I степени наряду с номерами «Дэви», «31 октября», «Истинная Я», «Носки по-людски», «Запахло жареным», «Матч», «Счастье в малом» и «История игрушки».

Лауреатами II степени стали номера «Пойду ль я», «Миссия не выполнима», «Творческие терзания», «Кто ищет, тот всегда найдет» и «Путешествие». Номер «Последний» был отмечен как лауреат III степени. Дипломантами I степени стали номера «Стрекозы» и «Внутренний инсайт».

Благодаря усердной работе и таланту участников, коллектив «Сильфида» достиг впечатляющих результатов на этом престижном конкурсе. Фестиваль укрепил уверенность танцоров в том, что впереди их ждет множество творческих побед и ярких достижений.

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Серпухов конкурсы
05 ноября 2024, 20:06
Количество нелегальных компаний на финансовом рынке снизилось в Подмосковье
ГУ Банка России по ЦФО
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Свыше 125 субъектов, проявляющих признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке, выявили в Подмосковье за девять месяцев 2024 года. Это число на 37% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда было обнаружено 203 такие организации.

Снижение числа нелегальных игроков на финансовом рынке Подмосковья продолжает наблюдаться. Основной причиной этого становится активность проектов, которые, как правило, действуют в интернете, социальных сетях и мессенджерах, что делает их независимыми от географической привязки.

Среди выявленных нелегалов наибольшее количество составляют «черные кредиторы». В Московской области зафиксировали 36 таких организаций, которые часто действуют под видом ломбардов и предлагают займы.

Эти компании функционируют без необходимых лицензий и могут изменять условия договоров без уведомления клиентов. Регулятор также обозначил риски, связанные с деятельностью некоторых комиссионных магазинов, предлагающих краткосрочные займы под залог, выдает их под видом договоров комиссии.

Информация о случаях нелегальной деятельности направляется в правоохранительные и другие уполномоченные органы. На сегодняшний день в России, по итогам рассмотрения материалов за девять месяцев 2024 года, возбуждено около 480 административных дел и более 100 уголовных дел.

Мошенничество
05 ноября 2024, 19:40
Турнир по пулевой стрельбе ко Дню народного единства прошел в Подольске
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В спортивном клубе «Цезарь» в Подольских Дубровицах состоялся турнир по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, приуроченный ко Дню народного единства. В соревнованиях приняли участие 13 спортсменов, занимающихся в секции стрельбы клуба.

Контрольные стрельбы проводились в абсолютном зачете из положения сидя. Каждый участник выполнял по 10 выстрелов, максимально можно было заработать 100 очков. Инструктор по стрельбе Виктор Харитонов отметил, что занятия стрельбой развивают внимание и выносливость, а также помогают снять психологическую нагрузку. Кроме того, учащиеся, сдавшие нормативы ГТО, получают определённые преференции при поступлении в высшие учебные заведения.

По итогам турнира победителем стал Даниил Коновалов, набравший 64 очка. Елена Терпигорьева заняла второе место с результатом 56 очков. Иван Кочетков и Лада Трофимова разделили третье место с результатами 54 и 45 очков соответственно. Александр Орехов и Софья Коновалова завершили турнир с результатами 43 и 39 очков, заняв четвертое место.

Турнир стал не только спортивным событием, но и хорошей возможностью для участников продемонстрировать свои навыки и отметить День народного единства в дружеской атмосфере.

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Праздники Спортсмены Подольск
05 ноября 2024, 19:26
Экскурсию для представителей туристических компаний провели в Подольске
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Министерство культуры и туризма Московской области организовало информационный тур для представителей туристических компаний, чтобы познакомить их с уникальными достопримечательностями Подольска. В рамках мероприятия гости посетили музей-заповедник «Подолье» и Подольский краеведческий музей.

Одним из ярких моментов тура стала экскурсия в культурно-просветительский центр «Дубровицы», известный своим уникальным органом. Участники также посетили конно-спортивный клуб «Фаворит», где им предложили катание на лошадях и возможность организации мероприятий на благоустроенной территории с прудом, беседками и рестораном.

Особое внимание было уделено храму Знамения Пресвятой Богородицы с короной и усадьбе в Дубровицах, а также другим интересным местам округа. Целью таких информационных туров является привлечение жителей из других муниципальных образований и повышение интереса к истории и культуре Подольского края.

Министерство культуры и туризма Московской области планирует провести еще более десяти подобных туров для своих партнеров, чтобы способствовать развитию туризма в регионе.

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Подольск Туризм

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