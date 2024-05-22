Программу обучения помощников машинистов запустят в колледже «Подмосковье»

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, на мероприятии присутствовали директор колледжа Антонина Юдина, заместитель генерального директора ЦППК Роман Журков, глава Лобни Анна Кротова и ее первые заместители Владимир Зиновьев и Евгений Аптекин.

С нового учебного года в учреждении начнется обучение по профессии помощник машиниста. Срок подготовки по ней составит два года и 10 месяцев. Программу разработали ведущие специалисты колледжа и ЦППК.

Студенты будут практиковаться в депо Лобни, где обслуживают электропоезда. Будущие специалисты смогут работать на современном подвижном составе и участвовать в реализации крупных проектов ЦППК.

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