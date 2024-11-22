22 ноября 2024, 18:50

Программу модернизации системы отопления на 2024 год выполнили в Климовске

Телеканал «360»
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В Подольске прошел оперативный штаб, который возглавил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. На совещании подвели итоги программы модернизации системы отопления в Климовске. Все запланированные мероприятия в 2024 году выполнили.

Осталось благоустроить территории, где проходили ремонты. Специалисты должны засыпать траншеи и убрать последствия проведенных работ. Жители жалуются именно по этому поводу, но все запросы отрабатываются. Повторных обращений не бывает. Это говорит о том, что заявки решают оперативно.

«По Мособлэнерго остался ряд мероприятий. Готовность программы - 95%. Мы думаем, что мы все до морозов успеем закончить», - добавил Евгений Хромушин.

Масштабная работа по модернизации системы теплоснабжения проделана в Подольске в 2024 году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В округе капитально отремонтировали три котельные, обновили 40 источников теплоснабжения и центральных тепловых пунктов, переложили теплотрассы протяженностью около 15 километров, привели в порядок все подвальные помещения. Программа модернизации в Климовске рассчитана на два года.

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План по модернизации системы теплоснабжения в Климовске выполнен. Это касается не только теплосетей и котельных, но и капитального ремонта жилого фонда.

«Вчера закончили основные мероприятия по последней врезке в 2024 году. Программа, которая у нас по ремонту и модернизации котельных и сетей будет закончена в декабре, но все работы, которые могут принести неудобства жителям, завершены. Сейчас идет ремонт, связанный с утечкой на старых сетях. Это обычная рабочая история. Здесь достаточно сил и средств. Мы сделаем так, чтобы максимально люди этого не видели», - сказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Подольск Отопление
22 ноября 2024, 18:55
Партийцы проверили качество школьного питания в Лосино-Петровском
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Член отделения партии «Единая Россия» в городском округе Лосино-Петровский Елена Никифорова провела мониторинг качества питания в столовой Биокомбинатовской средней общеобразовательной школы. Проверку организовали в рамках партийного проекта «Новая Школа».

Блюда в школе отличаются высоким качеством, их подают горячими, а большие порции обеспечивают полноценное питание учащихся.

Работники столовой поддерживают чистоту в помещении, соблюдают нормы и требования гигиены. Для удобства школьников в ней есть все необходимые для приема пищи приборы.

«Качество питания в школе отличается своим уровнем и качеством, и сотрудники столовой уверены в том, что родителям не придется беспокоиться о качестве питания в школах округа, так как все находится на высоком уровне», - отметила Елена Никифорова.

По словам куратора Валентины Тропанец, партийный проект «Новая школа» помогает совершенствовать условия обучения и воспитания детей.

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Школы Питание Лосино-Петровский «Единая Россия»
22 ноября 2024, 18:55
Завод по выпуску жизненно важных лекарств построят в Дубне в 2025 году
Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области оценили прогресс строительства завода по производству готовых лекарственных средств в Дубне. На момент инспекции строительная готовность составила 46%. В настоящее время на объекте активно разрабатываются наружные и внутренние инженерные сети.

Застройщиком выступает компания «Аргументум Фарма», которая является резидентом особой экономической зоны «Дубна». В рамках своего проекта «Создание современного производства стерильных готовых лекарственных средств», компания планирует разработать и производить лекарственные препараты, включая те, которые входят в перечень жизненно необходимых.

Проект завода предусматривает несколько объектов. Первый корпус будет четырехэтажным и займет площадь чуть более восьми тысяч квадратных метров. Внутри здания разделят на несколько функциональных зон, таких как административно-бытовая, производственная, складская и лабораторная. Также проект включает строительство двух контрольно-пропускных пунктов на территории завода.

Основным производимым препаратом станет «Дексмедин концентрат для приготовления раствора для инфузий», содержащий дексмедетомидин. Эти лекарства направлены на стабилизацию артериального давления при операциях, а также используются для лечения артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда и болевого синдрома, включая обезболивание в ходе родов.

Предполагаемый объем производства преднаполненных шприцев составит до семи миллионов картриджей в год. Кроме того, на участке для ампул и флаконов с лиофильной сушкой планируют выпускать до 48 миллионов единиц ежегодно.

Строительство завода завершат в третьем квартале 2025 года.

Школы Питание Лосино-Петровский «Единая Россия»
22 ноября 2024, 18:36
Более 30 новых лифтов  установили в домах Красногорска с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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В Красногорске продолжается замена старых лифтов на новые. С начала 2024 года обновили 36 подъемников.

Новые лифты появились в Путилково на Братцевской, 10, в Оптическом переулке, 5 и 7, а также на Железнодорожном проезде, 2. В Нахабино их заменили на Красноармейской, 57 и Лесной, 1А.

Работы проводились так, чтобы жильцы не испытывали неудобств: пока один лифт ремонтировали, второй работал. Новые подъемники безопаснее, тише и экономичнее. Они оснащены светодиодными лампами и дверями с датчиками.

Все детали для лифтов производятся в регионе. Узнать адреса домов, где запланированы работы, можно на сайте Фонда капремонта. Замена лифтов - часть программы, которая делает дома в Подмосковье более удобными и современными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Ремонтные работы
22 ноября 2024, 18:35
Студенты Красногорского колледжа посетили станковый завод
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Студенты Красногорского колледжа изучили, как работают предприятия: от станков с программным управлением до IT-систем. Это помогло им увидеть, как теория применяется на практике.

Студенты, обучающиеся профессии «Оператор станков с программным управлением», посетили предприятие «Фарватер». Для них это стало настоящей возможностью погрузиться в атмосферу современного производства. Они увидели работу высокотехнологичных станков с числовым программным управлением, узнали, как их программировать и настраивать, а также познакомились с принципами управления оборудованием.

Для студентов, осваивающих сетевое и системное администрирование, организовали экскурсию по IT-инфраструктуре компании. Они изучили работу серверов, настройку сетей и взаимодействие оборудования. Такой опыт помогает лучше понять, как устроена реальная работа системного администратора.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Студенты

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