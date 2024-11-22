Программу модернизации системы отопления на 2024 год выполнили в Климовске

Осталось благоустроить территории, где проходили ремонты. Специалисты должны засыпать траншеи и убрать последствия проведенных работ. Жители жалуются именно по этому поводу, но все запросы отрабатываются. Повторных обращений не бывает. Это говорит о том, что заявки решают оперативно.

«По Мособлэнерго остался ряд мероприятий. Готовность программы - 95%. Мы думаем, что мы все до морозов успеем закончить», - добавил Евгений Хромушин.

Масштабная работа по модернизации системы теплоснабжения проделана в Подольске в 2024 году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В округе капитально отремонтировали три котельные, обновили 40 источников теплоснабжения и центральных тепловых пунктов, переложили теплотрассы протяженностью около 15 километров, привели в порядок все подвальные помещения. Программа модернизации в Климовске рассчитана на два года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

План по модернизации системы теплоснабжения в Климовске выполнен. Это касается не только теплосетей и котельных, но и капитального ремонта жилого фонда.

«Вчера закончили основные мероприятия по последней врезке в 2024 году. Программа, которая у нас по ремонту и модернизации котельных и сетей будет закончена в декабре, но все работы, которые могут принести неудобства жителям, завершены. Сейчас идет ремонт, связанный с утечкой на старых сетях. Это обычная рабочая история. Здесь достаточно сил и средств. Мы сделаем так, чтобы максимально люди этого не видели», - сказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.