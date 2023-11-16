Программу ко Дню слепых организовали в Красноармейске
Праздник в честь Международного дня слепых прошел в Красноармейске. В нем приняли участие около 400 человек со всего региона.
Для гостей мероприятия подготовили мастер-классы, музыкальные и танцевальные номера, а участникам паралимпийских Летних игр вручили благодарственные письма.
«Региональная организация Всероссийского общества слепых объединяет детей и взрослых - 30 местных организаций, более пяти тысяч инвалидов по зрению», - рассказали в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.
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