29 июля 2024, 18:09

Программу «Каникулы в музее» проведут для школьников в Звенигороде в августе

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Сотрудники Звенигородского музея-заповедника разработали игровую программу для школьников. В августе участников «Каникул в музее» ждут пять дней интеллектуальных игр и экскурсий.

Каждая смена рассчитана на детей в возрасте от восьми до 12 лет. Ребята знакомятся с народными играми, посещают художественные выставки и готовят театральные постановки.

«За время прошлой смены дети приняли участие в экскурсионной прогулке по улицам Московской и Почтовой, побывали на выставке „Преображенная природа“, читали книги Федора Конюхова „Как стать путешественником“ и Жюля Верна „Таинственный остров“. Дети, которые любят чтение больших произведений, после смены берут книги в библиотеке, чтобы прочитать их полностью», - рассказала экскурсовод и методист музея-заповедника Елена Савчак.

Впереди у ребят - выставка «От земли до неба». Там они узнают о мастерах из деревни Шихово, которые делают домры, балалайки и гитары. Следующая смена откроется в августе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Одинцово Дети Музеи
29 июля 2024, 18:58
Чемпионат мира по русским шашкам пройдет в Одинцове в сентябре
Unsplash
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Чемпионат мира по русским шашкам пройдет в отеле ПСБ «Патриот» в Одинцове с 5 по 15 сентября. Торжественная церемония открытия состоится 6 числа в 12:00. Об этом сообщили в Федерации шашек России.

На торжественном открытии соревнований выступят руководство Федерации шашек России и международной Федерации шашек, а также высокопоставленные лица в сфере спорта и образования. Гостей мероприятия ожидает зрелищная программа, пресс-подход, фотосессия, мастер-классы, фуршет и экскурсия по примечательным местам парка «Патриот».

Чемпионат мира - главный турнир данного вида спорта, который пройдет в России. В соревнованиях примут участие представители Норвегии, Германии, Монголии, Конго, Колумбии, США и других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены конкурсы
29 июля 2024, 18:57
Филиал педиатрического отделения в Домодедове отремонтируют к концу сентября
Анастасия Сараева
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В городском округе Домодедово начался ремонт филиала педиатрического отделения в микрорайоне Западный. Медицинский корпус в доме № 4 на улице Талахина планируют сдать к концу сентября.

Детское отделение приведут к единому стандарту медицинских учреждений городского округа. В помещении выполнят перепланировку: организацию кабинетов сделают по санитарным требованиям в рамках брендбука по оформлению детских поликлиник.

Подрядчик приступил 15 июля. Рабочие обновили фасад, покрасили забор. Вскоре поменяют входные металлические и 25 межкомнатных дверей, линолеум и плинтуса. Стойки регистрации станут более «пациентоориентированными»: пациенты смогут присесть за стол к администратору и ожидать документов в комфортных креслах.

«Мы изменим всю структуру стойки регистрации. Теперь это будет современная регистратура, удобная для пациентов и врачей. В ожидании приема пациенты могут посмотреть телевизор, выпить воды, ознакомиться с новостями здравоохранения. Для маленьких пациентов сделаем детскую игровую комнату», - рассказал главный врач Домодедовской больницы, заслуженный врач России Андрей Осипов.

На объекте работают шесть человек. Готовность отделения - 10%, ремонт идет по плану. Общая площадь здания - более 271 квадратного метра. Завершить планируют до конца сентября.

На время ремонта врачи-педиатры Баранова, Ефимова, Магомедова и Зенченко принимают в доме № 36А на Каширском шоссе в детской городской поликлинике. Тут же ставят прививки и инъекции.

Врачи-педиатры Рыжичкина, Марабаева, Сильченко и Яценко ведут прием в доме № 31 на улице Текстильщиков.

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Здравоохранение Больницы Врачи Поликлиники Город Домодедово
29 июля 2024, 18:54
Более 800 участников собрал урбан-фестиваль на «Фабрике 1830» в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты» прошел в Балашихе. Он собрал на «Фабрике 1830» более 800 участников. Для них организаторы подготовили порядка 20 творческих мастерских.

На урбан-фестивале участники могли создать путеводитель по территории Балашихинской хлопкопрядильной фабрики и поучаствовать в разработке тестовой версии настольной краеведческой игры. Также для гостей мероприятия подготовили мастер-классы по диджеингу, танцевальному джему и граффити.

«Формат фестиваля - полное вовлечение. У нас нет гостей, все - участники! Сам фестиваль проходит в формате интерактивных мастерских, и в этом его уникальность. Любой желающий может внести свой вклад в популяризацию Балашихи! По опыту прошлых фестивалей могу сказать, что жителям города нравится участвовать в таких встречах и с каждым разом у нас все больше желающих!» - отметила организатор творческого сообщества «Энтузиасты», руководитель отдела маркетинга «Фабрика 1830» Ирина Фильченкова.

Участники праздника могли не только попробовать себя в танцах и рукоделии, но и приобрести сувениры. Например, открытки с изображением усадьбы Пехра-Яковлевское, магниты и футболки с признанием в любви к родному городу и другими символами.

Фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты» проходит при поддержке регионального министерства культуры и туризма и администрации Балашихи. Программа включает серию из четырех тематических мероприятий: «Медиа-фест», «Урбан-фест», «Арт-фест» и «Музыкальный фест». Последний фестиваль пройдет в Балашихе в День города.

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Фестивали Балашиха
29 июля 2024, 18:31
Инженерно-технический лицей на 2200 мест откроется в Лобне к 1 сентября
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Строительство инженерно-технического лицея на 2200 мест закончат в Лобне к 1 сентября. Вблизи учреждения обустроят парковку на 130 машин, тротуар и разворотный круг для общественного транспорта.

На площадке инженерно-технического лицея 10 августа строители начнут укладывать асфальт. Здесь организуют парковку на 130 машин, тротуар для пешеходов, а также разворотный круг для общественного транспорта. А к 1 сентября завершат обустройство подъезда к учебному заведению.

Возводят лицей при содействии губернатора. Это часть образовательного комплекса, в рамках которого построят и детский сад на 330 детей. Лицей рассчитан на 88 классов, а чтобы полностью обойти его территорию, потребуется около двух с половиной часов.

В здании выделены три зоны: для старшей, средней и начальной школы. Вход для детей младших классов и старшеклассников организован отдельно. На территории лицея установят контрольно-пропускные пункты с металлоискателями и турникетами.

В учебных кабинетах заведения оборудуют лаборатории, мастерские, актовый зал, спортивные залы. Также в здании организуют столовую на 1100 мест и современную ИТ-библиотеку.

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Школы Лобня Строительство Школьники

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