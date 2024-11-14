Программу к 180-летию Римского-Корсакова провели в Лосино-Петровском

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Встреча прошла в школьной библиотеке. Ее приурочили к 180-летию со Дня рождения Н. А. Римского-Корсакова.

Четвероклассники услышали произведение «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане». Они определили, какие музыкальные инструменты использовал автор, какие темы он затронул в произведении.

Один из учеников исполнил музыкальную композицию на скрипке. Также в библиотеке для ребят подготовили выставку, где школьники могли увидеть факты из биографии композитора и почитать сказки.

Отметим, что Николай Римский-Корсаков создал 15 опер, три симфонии, инструментальные концерты и кантаты. Он написал музыку к сказкам «Золотой петушок», «Снегурочка», «Садко», «Кощей бессмертный», «Сказка о царе Салтане» и другим.

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