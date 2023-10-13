Программу импортозамещения «Земля за 1 рубль» захотели продлить в Подмосковье на 2024 год

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Обсуждение этого вопроса проходило на расширенном заседании Комитета Мособлдумы, в котором принимали участие министры региона. Договоры на получение земли в аренду за один рубль оформляются до конца 2023 года. Однако, если такой договор уже был заключен, компании-участники программы смогут продлить льготную аренду на второй и третий год, если выполнят все условия.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что они заинтересованы в продлении программы «Земля за 1 рубль» на 2024 год и заключении новых договоров.

«Эта мера поддержки уже положительно себя зарекомендовала. С марта 2022 года было предоставлено более 130 участков», - указал Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что данная программа является крайне важной для развития импортозамещения в регионе. В законе определены 29 отраслей импортозамещения, включая сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, химических веществ, лекарств, компьютеров и электроники. Их поддержка является ключевой мерой, и предоставление земли по льготным условиям значительно помогает в развитии этих отраслей.

В настоящее время в Подмосковье реализуется более 200 проектов в сфере импортозамещения, из которых уже более 30 были реализованы в этом году.

Игорь Брынцалов также отметил, что в регионе реализуется еще одна программа по предоставлению земли - «Подмосковные 10 га» для фермеров. В рамках этого проекта был предоставлен 41 участок в 10 муниципалитетах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что экономика региона показывала хорошие темпы роста на протяжении последних 10 лет. В этом очень помогла программа импортозамещения.

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