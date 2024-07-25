Программу долговременного ухода за родственниками запустят в Ступине и Кашире

В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что раньше те, кто вынужден ухаживать за родственниками, либо оставались без работы и сидели дома, либо нанимали сиделок. С помощью проекта жители региона могут бесплатно обучиться уходу и официально трудоустроиться в областном социальном центре.

«С момента реализации проекта нам удалось оказать помощь уже свыше 1,2 тысячи пожилым и инвалидам, хотя он работает в пилотном режиме только в шести городских округах», - прокомментировала первый заместитель председателя правительства Московско области Людмила Болатаева.

Напомним, чтобы оформить долговременный уход, нужно подать заявление на сайте.

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