23 декабря 2023, 18:49

Программу «Бюджетная ипотека» запустили в Подмосковье

Unsplash
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Новая мера поддержки для специалистов бюджетной сферы стартовала в Московской области. Программа получила название «Бюджетная ипотека» и реализуется Министерством жилищной политики совместно с «ДОМ.РФ».

Участниками программы могут стать медицинские работники, включая врачей, медсестер, фельдшеров, акушеров и лаборантов, а также сотрудники сферы образования - учителя школ и техникумов. Кроме того, новая мера поддержки предназначена для ученых и специалистов.

Согласно условиям программы, любой из вышеуказанных специалистов должен заключить трудовой договор на срок не менее пяти лет. Все участники программы могут рассчитывать на выплату жилищной субсидии, которая составляет 15% от расчетной стоимости жилья. Кроме того, новая мера поддержки предусматривает снижение процентной ставки на два пункта на весь срок выплат.

При этом срок кредита не ограничен, а максимальная сумма выплаты составляет 15 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. Он подчеркнул, что на территории региона действует множество программ для учителей, а лучшие учебные заведения получают дополнительные выплаты.

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Врачи Ученые Учителя Ипотека
23 декабря 2023, 19:08
«Мособлпожспас» призвал не оставлять детей без присмотра на стихийных горках
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы произвели осмотр мест катания с несанкционированных горок на территории региона. В рамках этих рейдов жителям городских округов рекомендовали обратить внимание на безопасность детей, которые используют стихийные склоны для зимних развлечений.

Заместитель руководителя ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк отметил, что после сильных снегопадов, последовавших за необычно теплой погодой, сотрудники противопожарно-спасательной службы регулярно обнаруживают снежные и ледяные горки в зонах, которые не соответствуют требованиям безопасности.

«Так, дежурная смена 201-й пожарно-спасательной части во время рейда в городском округе Балашиха обнаружила, что любители зимних развлечений катаются на санках и тюбах со склонов реки Пехорка, рискуя в любой момент провалиться под лед», - указал Сергей Прокопюк.

Кроме того, спасатели рекомендуют взрослым не проходить мимо детей, которые катаются на опасных склонах. Специалисты советуют выбирать для зимних забав только специально оборудованные места, чтобы избежать травм.

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Спасатели Дети
23 декабря 2023, 18:29
Жителей Подмосковья предупредили о росте мошенничества перед новогодними праздниками
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило жителям региона о росте мошенничества перед новогодними праздниками. Граждан призывают быть внимательными и не вестись на уловки мошенников, которые повторяются из года в год.

Наиболее уязвимой категорией граждан считаются люди пожилого возраста, которые гораздо чаще становятся жертвами мошенничества. Злоумышленники могут предложить им недорогие путевки в санаторий, уведомить о выдуманной новогодней финансовой помощи, прийти в квартиру под видом социальных работников или службы газа. Важно поговорить с пожилыми родственниками, чтобы они не впускали незнакомцев в свой дом.

Каждый год взрослые хотят порадовать своих детей и внуков встречей с Дедом Морозом и Снегурочкой в новогоднюю ночь. Однако мошенники из однодневных фирм или частных лиц, предлагающие свои услуги на сайтах бесплатных объявлений, могут обмануть их, предложив услуги по гораздо более низкой цене. Они заключают договор и требуют предоплату, а затем исчезают. При выборе аниматоров внимательно изучайте рынок услуг и читайте отзывы в интернете.

Кроме того, в интернете публикуется множество объявлений о продаже билетов на несуществующие концерты и новогодние шоу. Мошенники создают веб-сайты, которые очень похожи на настоящие. На главной странице изображены Кремль, Дед Мороз и Снегурочка, есть программа, расписание и возможность покупки билетов онлайн. Доверяйте только проверенным интернет-ресурсам.

Отметим, что в преддверии Нового года магазины и различные сервисы проводят акции и делают подарки. Мошенники, выдающие себя за известные сети магазинов, банков или авиакомпаний, отправляют потенциальным жертвам SMS-уведомления и электронные письма о выигрыше в лотерею или призе высокой стоимости.

Помните, что для получения приза не требуется предоставление каких-либо личных данных удаленным способом. Если вы участвовали в официальном розыгрыше и выиграли, обратитесь непосредственно к организатору, а не доверяйте сомнительным письмам и сообщениям.

Злоумышленники также используют схемы, связанные с созданием сайтов для доставки новогодних подарков от известных производителей. После перечисления денег мошенникам, они пропадают из поле зрения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

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Мошенничество
23 декабря 2023, 18:01
Лучших управдомов наградили в Подмосковье
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
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Торжественная церемония награждения победителей регионального смотра-конкурса «Лучший председатель Совета МКД Московской области» состоялась 21 декабря в Доме правительства Московской области. В этом году мероприятие празднует юбилей — его проводят в пятый раз.

В церемонии награждения приняли участие вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, а также представители сферы ЖКХ и Фонда капитального ремонта.

Выступая перед участниками мероприятия, Хромушин подчеркнул, что перед специалистами ежегодно появляются новые интересные задачи, поскольку ЖКХ - такая сфера, где пока есть человек, она будет развиваться.

«И нет более ответственного и надежного для нас партнера в ЖКХ, чем управдом», - указал Хромушин.

Он также вручил участникам церемонии благодарственные письма. Представителей муниципалитетов Подмосковья наградили в трех номинациях: «Лучшая практика взаимодействия с Управляющей организацией», «Мы соседи», «Дом с положительным балансом».

Всего участники подали 102 заявки, однако, отбор прошла всего лишь 61 заявка. Призовой фонд в этом году составил один миллион рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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ЖКХ
23 декабря 2023, 17:28
Жителей Подмосковья пригласили принять участие во флешмобе «Автоелочка 2024» в Раменском
Организаторы пробега «Автоелочка 2024»
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Автолюбителей и жителей Московской области призвали принять участие во флешмобе «Автоелочка 2024». Автопробег пройдет 24 декабря.

Всего подготовили три заезда, первый из которых стартует в 16:30. Организаторы обещают, что праздник подарит множество приятных впечатлений, а его участников встретят Дед Мороз и Снегурочка.

Гостей также ждет детский футбол, аниматоры в ростовых куклах, фотозона, а также специальная программа от организаторов. Всех участников наградят ценными подарками.

После праздника жители и гости Подмосковья смогут выпить вкусного чая, приготовленного в самоваре, а также угоститься вафлями.

«И самое главное - мы соберемся вместе для построения огромной Елки из автомобилей!» - подчеркивают организаторы.

Отметим, что вся программа флешмоба пройдет на специально расчищенной и освещенной площадке «Сатурн». С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Подмосковье на новогодние праздники.

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Праздники Флешмобы Раменское

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