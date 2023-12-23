Программу «Бюджетная ипотека» запустили в Подмосковье

Участниками программы могут стать медицинские работники, включая врачей, медсестер, фельдшеров, акушеров и лаборантов, а также сотрудники сферы образования - учителя школ и техникумов. Кроме того, новая мера поддержки предназначена для ученых и специалистов.

Согласно условиям программы, любой из вышеуказанных специалистов должен заключить трудовой договор на срок не менее пяти лет. Все участники программы могут рассчитывать на выплату жилищной субсидии, которая составляет 15% от расчетной стоимости жилья. Кроме того, новая мера поддержки предусматривает снижение процентной ставки на два пункта на весь срок выплат.

При этом срок кредита не ограничен, а максимальная сумма выплаты составляет 15 миллионов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. Он подчеркнул, что на территории региона действует множество программ для учителей, а лучшие учебные заведения получают дополнительные выплаты.

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