Программу «Бюджетная ипотека» запустили в Подмосковье
Новая мера поддержки для специалистов бюджетной сферы стартовала в Московской области. Программа получила название «Бюджетная ипотека» и реализуется Министерством жилищной политики совместно с «ДОМ.РФ».
Участниками программы могут стать медицинские работники, включая врачей, медсестер, фельдшеров, акушеров и лаборантов, а также сотрудники сферы образования - учителя школ и техникумов. Кроме того, новая мера поддержки предназначена для ученых и специалистов.
Согласно условиям программы, любой из вышеуказанных специалистов должен заключить трудовой договор на срок не менее пяти лет. Все участники программы могут рассчитывать на выплату жилищной субсидии, которая составляет 15% от расчетной стоимости жилья. Кроме того, новая мера поддержки предусматривает снижение процентной ставки на два пункта на весь срок выплат.
При этом срок кредита не ограничен, а максимальная сумма выплаты составляет 15 миллионов рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. Он подчеркнул, что на территории региона действует множество программ для учителей, а лучшие учебные заведения получают дополнительные выплаты.
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