Программист из Каширы победил на отборочном этапе чемпионата «Искусство кода»

Читайте нас в:

Целью соревнований является выявление и поддержка школьников с выдающимися способностями в области информационных технологий и программирования.

Победители отборочного этапа приглашены принять участие в дополнительной общеразвивающей программе «Искусство кода», которая пройдет с 12 апреля по 2 мая в всероссийском детском центре «Океан» в городе Владивосток.

Участников ждут образовательные мероприятия и соревнования по пяти направлениям: искусственный интеллект, мобильная разработка, виртуальная и дополненная реальность, разработка игр и веб-разработка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».