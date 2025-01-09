Программа «Жилище» помогла молодой семье из Ступина приобрести квартиру
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», которая входит в государственную программу Московской области «Жилище», помогла молодой семье переехать из коммуналки. С помощью субсидии родители приобрели двухкомнатную квартиру в Ступине.
В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что Максим и Мария Моргун воспитывают двоих сыновей - семилетнего Артема и четырехлетнего Тимофея. Их общее увлечение - путешествия.
«Каждый год бываем в разных городах. Больше всего, конечно, любим места, где есть море. Ездили в Абхазию, в Сочи. Дети обожают купаться», - рассказывает Мария.
Раньше Моргун жили в коммунальной квартире. В городской администрации им рассказали о подпрограмме и помогли оформить документы. Новое жилье выбрали на вторичном рынке.
«Теперь у нас своя „двушка“. Квартира нам понравилась с первого взгляда, настолько хорошо сделан ремонт. Как говорится, заезжай и живи!» - поделились впечатлениями родители.
Подать заявку на субсидию можно онлайн. В 2024 году подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» помогла улучшить условия жизни 271 паре родителей.