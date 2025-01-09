Программа «Жилище» помогла молодой семье из Ступина приобрести квартиру

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В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что Максим и Мария Моргун воспитывают двоих сыновей - семилетнего Артема и четырехлетнего Тимофея. Их общее увлечение - путешествия.

«Каждый год бываем в разных городах. Больше всего, конечно, любим места, где есть море. Ездили в Абхазию, в Сочи. Дети обожают купаться», - рассказывает Мария.

Раньше Моргун жили в коммунальной квартире. В городской администрации им рассказали о подпрограмме и помогли оформить документы. Новое жилье выбрали на вторичном рынке.

«Теперь у нас своя „двушка“. Квартира нам понравилась с первого взгляда, настолько хорошо сделан ремонт. Как говорится, заезжай и живи!» - поделились впечатлениями родители.

Подать заявку на субсидию можно онлайн. В 2024 году подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» помогла улучшить условия жизни 271 паре родителей.