Программа «Умные каникулы» началась в школе № 1 в Можайске

Впереди у школьников много познавательного и интересного. Старшеклассники займутся естественнонаучными проектами, а также изучат основы ведения бизнеса и финансовую грамотность. Младшие школьники будут познавать историю родного края, путешествуя по Можайску. В планах посетить Ново-Никольский собор и другие экскурсии.

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Школа с вековой историей дает ученикам возможность расширить кругозор, развить творческие способности и уверенность в себе. Так, подростки с удовольствием посещают школьный театр «Шут». Здесь они отрабатывают дикцию и учатся вживаться в образ. Юные артисты смотрят отрывки спектаклей и досконально разбирают их с профессиональной точки зрения. Сейчас с педагогом Ларисой Костенко дети готовят постановку, которую покажут младшим классам.

Программу «Умных каникул» разрабатывают эксперты. Каждый день у школьников проходят занятия по пяти основным направлениям - интеллектуальному, социальному, культурному, патриотическому и спортивному. В день у учащихся четыре урока, которые обогащают внутренний мир школьников, но не переутомляют их. Вся информация дается в игровой и прикладной форме.

«„Умные каникулы“ - это прекрасная возможность ребенку увидеть что-то новое: посмотреть по-другому на преподавателей, на себя, узнать, помимо учебного предмета, что-то новое. У нас уже второй год умные каникулы и программа не повторяется. В этом году совершенно другие направления. Мы стараемся, чтобы было еще интереснее», - рассказал советник директора по взаимодействию с детскими общественными объединениями школы № 1 Александр Прокопьев.