02 января 2025, 17:29

Программа «Театральный голубой огонек» прошла в Химках

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Участники клуба «Активное долголетие» и воспитанники творческих школ организовали новогодний концерт в Химках. Также они поучаствовали в интерактивной программе.

В концерте приняли участие воспитанники Центральной детской школы искусств, Дома детского творчества «Созвездие», а также ученики школы № 8 и участники клуба «Активное долголетие». Они подготовили музыкальные и танцевальные номера.

Также гости события поучаствовали в новогоднем лото и получили сюрпризы с предсказаниями. До этого участники клуба «Активное долголетие» выступили на бале-маскараде «Зимние узоры». К нему они готовились четыре месяца.

Напомним, каждый день пенсионеры из клуба «Активное долголетие» участвуют более чем в 30 активностях. Это занятия по плаванию, настольному теннису, дыхательной гимнастике, бадминтону и сквошу, а также культурные события.

Химки Новый год
02 января 2025, 14:50
Вечер памяти Эдуарда Успенского прошел в Доме культуры «Лунево» в Химках
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Мероприятие, посвященное поэту, сценаристу и телеведущему Эдуарду Успенскому, провели в Химках. Зрителям рассказали о творчестве писателя и показали фрагменты из его известных мультфильмов.

На встречу пришли жители поселка, а также педагоги и воспитанники досугового учреждения. К ним обратилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

«Произведения Эдуарда Успенского полюбились нескольким поколениям детей и взрослых. Его персонажи, такие как Чебурашка и Крокодил Гена, кот Матроскин, дядя Федор и другие, стали настоящими символами советской и российской литературы», - сказала Татьяна Кавторева.

Гости услышали отрывки из известных произведений писателя и увидели документальный фильм о его жизни.

«Подобные мероприятия играют важную роль в формировании уважения к культурным традициям у молодого поколения. Также они служат напоминанием для взрослых о важности добрых и светлых произведений в воспитании детей», - отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Химки Писатели
02 января 2025, 14:43
Более 20 ледовых площадок появится в Химках этой зимой
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В Химках во всех микрорайонах округа работает 16 ледовых площадок. Всего за зимний сезон в муниципалитете откроют свыше 20 ледовых пространств.

Центральной площадкой стал Театральный каток в сквере «Юбилейный». Пять площадок работают в Новых Химках: на улицах Молодежной, Панфилова и Лавочкина, а также на Юбилейном проспекте.

В Старых Химках катки открыты на улицах Калинина, Ленинградской, Чкалова и Мичурина. В Сходне - в спортивном комплексе «Юность» и на улице Школьной.

Ледовые площадки также есть в Подрезкове, Луневском и Кутузовском. Все катки, игровые комплексы и горки в Химках находятся под контролем администрации.

Напомним, в рамках проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье» в Химках пройдут десятки тематических спектаклей и новогодних елок, а также мастер-классы, квесты, игровые и образовательные программы.

Отдых Химки
02 января 2025, 14:36
Народный артист России Николай Басков исполнил мечту девочки из Химок
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Николай Басков поучаствовал в акции «Елка желаний». Певец передал новогодний подарок девочке Ксюше из Химок.

Девочка попросила у Деда Мороза конструктор. Им она пообещала поделиться с ее братом и сестрой.

«Сам был ребенком, всегда ждал подарков и верил в чудеса. Мне кажется, что для детей самое главное - это не сам факт получения подарка, а именно исполнение желания», - сказал Николай Басков.

Волонтеры уже передали подарок от народного артиста Ксюше.

Напомним, акцию «Елка желаний» традиционно проводят по инициативе президента России с 2018 года. Благодаря ей добрым волшебником в канун Нового года может стать каждый желающий. Подробности есть на сайте инициативы.

Дети Химки Новый год
02 января 2025, 14:20
Спортсмены из Химок побывали на встрече с олимпийскими чемпионами
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Встречу с олимпийскими чемпионами провели для спортсменов и тренеров в Химках. На ней каждый желающий мог задать свой вопрос именитым спортсменам.

Мероприятие провели в пресс-центре стадиона «Арена Химки». В нем поучаствовали олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мария Пинигина, бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике Тамара Быкова, бронзовый призер Олимпийских игр в гребле Анна Алешина и бронзовый призер Олимпийских игр в плавании Юрий Суздальцев.

Участники встречи могли задать им вопросы, получить автографы и сделать фотографии на память.

Встреча прошло в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды - детям, молодежи и детскому спорту России». Ее организовала общероссийская общественная организация «Российский союз спортсменов».

Напомним, ранее в Химках прошел мастер-класс от призера Олимпийских игр по лыжному спорту Николая Морилова.

Спортсмены Химки Молодежь

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