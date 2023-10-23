Программа повышения квалификации поможет специалистам Подмосковья освоить лучшие техники капремонта

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский сообщил, что пятидневная программа предназначена для специалистов, проводящих капитальный ремонт в своих областях.

«Помимо лекций, будет практика, слушатели познакомятся с теми практическими наработками, которые использует подмосковный Фонд капитального ремонта. На сегодняшний день 50 человек из 33 регионов РФ заявили свое участие в этой программе», - рассказал Антон Велиховский.

Разработка программы велась совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта. Она носит кастомизированный характер и реализуется на системной основе с 2021 года. Удостоверение повышения квалификации получили уже 175 слушателей.

Исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонова указала на высокую потребность в данной программе «На сегодняшний день все больше и больше возлагается дополнительных функций и ответственности на регионального оператора. Принята стратегия развития ЖКХ и строительного комплекса до 2030 года с продлением до 2035. Соответственно, эти стратегические направления заложены в основу нашей образовательной программы», - заявила Мамонова.

В рамках программы предусмотрены лекции, практические кейсы от экспертов отрасли, руководителей органов исполнительной власти, в том числе выездные модули на объекты Московской области, в Центр управления регионом и Информационный центр Московской области. Слушатели смогут познакомиться с лучшими практиками и технологиями, применяемыми Фондом капитального ремонта Московской области.

Отметим, что среди 50 слушателей представлены регионы от Ленинградской области до Хабаровского края.

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