Программа поддержки бизнеса Минэкономразвития и VK станет доступна самозанятым Подмосковья

Жители Московской области могут снять недвижимость с кадастрового учета в определенных случаях. Сделать это может как сам владелец имущества, так и его доверенное лицо по нотариальной доверенности. Министерство имущественных отношений Московской области разъяснило, в каких случаях и куда следует обращаться.

Заявление по снятию с учета объекта недвижимости можно подать в МФЦ или на сайте Росреестра. Важно, если на объект зарегистрировано право собственности, то заявление подается одновременно на снятие его с кадастрового учета и о прекращении права собственности.

Чтобы снять строение с кадастрового учета, собственники должны предоставить право собственности, заявление о снятии с кадастрового учета, паспорт, а также акт обследования.

Отмечается, что госпошлина за снятие с кадастрового учета объекта недвижимости и регистрацию прекращения права не взимается.

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