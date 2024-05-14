Программа наставничества для бизнеса начнется в Подмосковье 21 мая

К участникам программы прикрепят наставников, которые будут сопровождать представителей бизнеса на протяжении всего обучения. Предприниматели узнают, как разработать индивидуальный план развития, выявить сильные и слабые стороны компании, а также построить маркетинговую стратегию.

Для участников проекта также проведут тренинги и вебинары. В конце обучения состоится защита проектов. Авторы наиболее успешных из них станут победителями и получат поддержку в реализации проекта. Зарегистрироваться на участие в программе можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности развития импортозамещения в регионе. Несмотря на сложные внешние вызовы, в области строят новые производства. Уже реализовали 77 проектов, еще 84 - сейчас в работе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».