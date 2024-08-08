Программа модернизации контейнерных площадок стартовала в Подмосковье

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В ближайших планах расширить площадки и установить дополнительные контейнеры, включая бункеры для крупногабаритных отходов в Наро-Фоминском, Рузском, Одинцовском, Волоколамском, Можайском и городском округе Красногорск - всего в шести городских округах Рузского кластера.

Сотрудники Министерства планируют обследовать еще около 240 контейнерных площадок, разработать проекты модернизации 325 объектов и провести их реконструкцию.

Для каждого объекта разработают «Паспорт контейнерной площадки» с описанием характеристик и особенностей реконструируемых площадок.

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