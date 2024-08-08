08 августа 2024, 16:27

Программа модернизации контейнерных площадок стартовала в Подмосковье

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Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели рейды по контейнерным площадкам шести городских округов региона. На встрече с представителями муниципалитетов обсудили модернизацию 82 мест для сбора отходов Рузского кластера.

В ближайших планах расширить площадки и установить дополнительные контейнеры, включая бункеры для крупногабаритных отходов в Наро-Фоминском, Рузском, Одинцовском, Волоколамском, Можайском и городском округе Красногорск - всего в шести городских округах Рузского кластера.

Сотрудники Министерства планируют обследовать еще около 240 контейнерных площадок, разработать проекты модернизации 325 объектов и провести их реконструкцию.

Для каждого объекта разработают «Паспорт контейнерной площадки» с описанием характеристик и особенностей реконструируемых площадок.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология Мусор
08 августа 2024, 16:35
Футбольный клуб «Зоркий» сыграл с командой «Здоровая Страна» в Красногорске
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Матч для футболистов с особенностями здоровья прошел в Красногорске. На поле стадиона встретились спортсмены футбольного клуба «Зоркий» и команда «Здоровая Страна».

В команде гостей также сыграли советский и российский футболист, шестикратный чемпион страны, обладатель Кубка России в составе московского «Спартака» Александр Филимонов и генеральный директор ФК «Зоркий» Егор Лелюхин.

Победителем стала команда «Здоровая Страна». Итоговый счет составил 5:4.

«Это первый матч на таком большом и красивом стадионе „Зоркий“. Мы надеемся, что эта традиция станет доброй и продолжится в будущем», - поделился генеральный директор ФК «Зоркий» Егор Лелюхин.

Традиционный матч организовали наркологическая клиника «Здоровая Страна» и футбольный клуб «Зоркий-Красногорск».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Спортсмены Футбол
08 августа 2024, 16:30
Около 2,5 тысячи тонн реагентов против гололеда закупят в Мытищах к зиме
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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На совещании в администрации городского округа Мытищи обсудили подготовку к зиме. К середине сентября планируется закупить 2,5 тысячи тонн реагентов против гололеда и привести в порядок снегоуборочную технику.

Зимой округ для подсыпки дорог будет регулярно закупать песко-соляную смесь от 300 до 700 тонн. Также для очистки дорог и тротуаров подготовят более 140 спецмашин.

Напомним, это необходимо для содержания 1300 жилых домов зимой. Контроль за этим поручен 45 управляющим компаниям и 23 товариществам собственников жилья.

Они также подготовили 48 уборочных машин, ведется набор дворников. Их будет около тысячи. Сейчас укомплектованность составляет 92%.

На территории сельских населенных пунктов убирать снег будут территориальные управления Пироговский и Федоскино. Они привлекут для этого 15 единиц малой техники и 37 рабочих зеленого хозяйства. Для содержания внутриквартальных проездов и дворовых территорий в зимний период подготовлены еще около 20 уборочных машин разного назначения. Завершить подготовку к зиме планируется в середине сентября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи
08 августа 2024, 16:26
Лакокрасочный завод на земле за 1 рубль построят в Бронницах к 2027 году
Медиасток.рф
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Завод по производству лакокрасочный материалов построят в Бронницах по программе «Земля за один рубль». Инвестиции в проект — 50 миллионов рублей.

«Запуск производства запланирован на начало 2027 год. На заводе будет создано более 20 рабочих мест для жителей Бронниц», - рассказала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Продукция предприятия направлена на импортозамещение и будет отличаться конкурентоспособной ценой. Кроме того, предприятие сможет обеспечить высокую надежность поставок товара в отличие от зарубежных производители.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Рубль Заводы Бронницы
08 августа 2024, 16:26
Дистанцию продажи алкоголя от школ увеличат до 100 метров в Подмосковье
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Сотрудники Минсельхоза Подмосковья совместно с коллегами из ГУРБ и МВД регулярно проводят рейды по объектам незаконной торговли. А также цифровой мониторинг с помощью 6600 нейросетевых камер «Безопасного региона».

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Двойных, во всех городских округах Подмосковья во избежание повторных нарушений у торговцев, работающих незаконно, будет изыматься несанкционированная продукция.

В Минсельхозе также определили индикаторы риска для предотвращения незаконной торговли. Это отсутствие данных о сотрудниках, которые не зарегистрированы официально, преобладание иностранных работников, не имеющих разрешения на работу на территории страны.

«На данный момент совместно с сотрудниками МВД и ГУРБ была проведена сверка данных по 673 объектам в Одинцовском округе и Балашихе, по 196 из них сработали индикаторы риска. По итогам мониторинга, 45 локаций попали в комиссионную проверку», - рассказал Двойных.

Он добавил, инспекторы составили 38 протоколов по нарушению соблюдения законодательства для иностранных граждан.

В Минсельхозе Московской области провели мониторинг 688 объектов по продаже алкоголя около школ. Выяснилось, что 12% торговых точек работают с нарушениями, так как продажа алкогольной продукции вблизи школ и детских садов запрещена.

«На текущий момент в части муниципалитетов зона запрета составляет менее 30 метров, однако она будет увеличена. Рекомендуемая разрешенная дистанция - 100 метров», - заключил Двойных.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Запреты Алкоголь Торговля

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