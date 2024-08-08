Программа модернизации контейнерных площадок стартовала в Подмосковье
Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели рейды по контейнерным площадкам шести городских округов региона. На встрече с представителями муниципалитетов обсудили модернизацию 82 мест для сбора отходов Рузского кластера.
В ближайших планах расширить площадки и установить дополнительные контейнеры, включая бункеры для крупногабаритных отходов в Наро-Фоминском, Рузском, Одинцовском, Волоколамском, Можайском и городском округе Красногорск - всего в шести городских округах Рузского кластера.
Сотрудники Министерства планируют обследовать еще около 240 контейнерных площадок, разработать проекты модернизации 325 объектов и провести их реконструкцию.
Для каждого объекта разработают «Паспорт контейнерной площадки» с описанием характеристик и особенностей реконструируемых площадок.
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