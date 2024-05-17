17 мая 2024, 13:24

Программа долгосрочных сбережений: когда можно вступить и в чем особенности НПФ

Медиасток.рф
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Программа долгосрочных сбережений заработала в России в январе. По ней жители могут накопить на будущие расходы: на каждый вложенный рубль добавят еще один сверху. Об особенностях программы рассказали замглавы департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков и директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова.

Возрастные ограничения и наследование Вступить в программу можно с 18 лет. Заключить договор участники могут в пользу детей, что особенно важно для старшего поколения, объяснил Павел Шахлевич. В случае смерти участника, все накопленные средства переходят по наследству.

«Вопрос наследования был первым важным свойством программы при опросе ВЦИОМ в 2022-м году, когда программа только разрабатывалась, поэтому при смерти гражданина все средства программы долгосрочных сбережений наследуются, если только не назначены пожизненные выплаты», - объяснил он.

По словам Сергея Белякова, важно привлекать к программе молодое поколение, которое не привыкло думать о пенсионные накоплениях. Для этого проводят большую информационную работу в школах и вузах.

«Мы не можем ждать, когда молодой человек сам дозреет до осознания того, что он тоже участник формирования своих будущих финансовых возможностей. Эту политику по подсказыванию ему, что правильно, что целесообразно, нужно проводить и на государственном уровне, на уровне поведения участников рынка, чем мы и занимаемся. Это сложная задача, но это надо активно это внедрять», - отметил финансист.

Ольга Шишлянникова подчеркнула, что самые эффективный возраст для вхождения в программе - 25-30 лет. При таких условиях участники могут накопить необходимую сумма для того, чтобы жить комфортно после вступления в пенсионный возраст.

Суммы вкладов и особенности НПФ При взносе более 80 тысяч рублей участник программы получает софинансирование государства в размере 36 тысяч рублей, а также кешбэк по налоговым вычетам на взносы до 400 тысяч рублей.

По словам Сергея Белякова, негосударственные пенсионные фонды умеют управлять долгими инвестициями и обеспечивать их надежный контроль благодаря особенным регуляторным требованиям.

«Это то, что нас отличает от кредитных организаций, в том числе в части раздельного учета средств, которые находится на балансе пенсионных фондов. Это важная гарантия защищенности средств, что не будет каких-то перетоков, не будет каких-то рисков, связанных с тем, что фонд пытается где-то возникшие дыры заткнуть другими источниками, формируя условия для появления дыр в другой части портфеля», - сказал он.

Именно такая нагрузка на НПФ позволяет обеспечить надежность вкладов.

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Пенсия Доходы Деньги
17 мая 2024, 13:57
Хоккеист Игорь Гераськин привез Кубок Гагарина в Клин
фото: Залина Ильясова
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Главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина — доставили в родной город хоккеиста Игоря Гераськина. Он играет в составе ХК «Металлург», который в этом сезоне выиграл турнир.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что кубок выставили в клинском Ледовом дворце имени Валерия Харламова. Там же прошла встреча жителей со своим титулованным земляком Игорем Гераськиным.

Обладателем престижного трофея клинчанин стал по итогам сезона КХЛ 2023/2024. В финале, который прошел в апреле, магнитогорский клуб «Металлург» обыграл «Локомотив» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.

На презентации трофея Гераськин пообщался с земляками, сфотографировался и раздал автографы всем желающим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Клин Кубок Гагарина
17 мая 2024, 13:57
Мингосуправления Подмосковья напомнило способы защиты детей от мошенников
Unsplash
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Жителей Московской области предостерегают от новой схемы мошенничества. Злоумышленники используют детей, чтобы с помощью QR-кодов украсть деньги родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Мошенники орудуют в детских онлайн-играх. Чтобы получить бонусы, ребенок должен выполнить задания - например, войти в банковское приложение с телефонов родителей и сделать скриншот. Затем злоумышленники отправляют QR-код, при сканировании которого, со счетов списывают деньги.

Напомним, для повышения навыков цифровой грамотности существуют такие проекты, как «Урок цифры» или «Цифровой ликбез». На сайте проектов представлены мультипликационные ролики от ведущих цифровых компаний-лидеров, а также интерактивные задания, направленные на обучение детей в игровой форме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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Дети Мошенничество
17 мая 2024, 13:45
Смотр юнармейских отрядов прошел в Подольске
Телеканал «360»
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В Подольске прошел юбилейный смотр юнармейских отрядов. Более 50 команд приехали, чтобы показать свою строевую подготовку.

Победу одержала команда из Каширы, на втором месте оказались сразу два подольских отряда - «Варяг» и «Витязь Быково».

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«Подольские команды, где бы ни участвовали, всегда фавориты. Будь то военно-спортивная игра, будь то слет. В прошлом году победили Домодедовские ребята, они тоже сегодня здесь», - рассказал начальник штаба регионального отделения «Юнармия» Евгений Лукошников.

Для победы в смотре юнармейцы должны выглядеть опрятно, сдать рапорт, спеть песню, промаршировать строевым шагом, построиться в шеренгу и по команде перестроиться. Помимо строевых испытаний есть и теоретические. Этап по истории включает в себя пять вопросов, за каждый правильный ответ дается один балл. Все команды показали хороший уровень подготовки.

«Здесь ребята показывают свою строевую выправку и слаженность в составе коллектива. Хочется пожелать, чтобы все эти знания, которые ребята получают в юнармейском движении, пригодились только в учебных целях», - сказал заместитель председателя комитета ветеранов вооруженных сил городского округа Подольск Александр Погодин.

Подольск Школьники
17 мая 2024, 13:25
Предприятию по выпуску печей в Подольске исполнилось 25 лет
Медиасток.рф
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Паротермальные электрические печи разрабатывают на предприятии «Инжкомцентр» в Подольске. В этом году по случаю 25-летия производства глава округа Григорий Артамонов наградил лучших сотрудников завода.

Подольский «Инжкомцентр» разрабатывает печи для бань. И встретить продукцию этого завода можно по всему миру. Новейшая разработка - паротермальные электрические печи, которые сочетают в себе несколько режимов парения. Здесь же выпускают единственные в мире печи мощностью 72 киловатт, при этом компания на первое место ставит безопасность продукции.

«Я считаю, что мы достаточно успешно эти годы именно прожили, развились, научились делать новую современную продукцию. У нас сейчас колоссальная замена импорта произошла», - поделился генеральный директор ООО «Инжкомцентр ВВД» Виктор Вахов.

Главе городского округа Подольск Григорию Артамонову показали процесс производства печей: как работает современное лазерное и сварочное оборудование. На предприятии трудятся порядка 70 человек. Руководитель округа поздравил их с юбилейной датой и вручил 11 специалистам муниципальные награды.

«Вы греете жителей нашей страны, жителей Подмосковья, Подольска! Производите необходимую продукцию, поддерживаете ребят, которые находятся в зоне специальной военной операции. Знаю, что и с вашего предприятия тоже некоторые сейчас защищают нашу страну. Только командная работа дает высокие результаты», - сказал Артамонов.

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Подольск Бизнес

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