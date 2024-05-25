25 мая 2024, 17:37

Прогноз пожарной опасности на 3 три дня опубликовали в Подмосковье

Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Пожар на площади 0.5 гектара в Кучинском участковом лесничестве (Ногинский филиал ГКУ МО «Мособллес») потушили 24 мая. К работам привлекли семь единиц техники и 15 человек личного состава.

Согласно прогнозу, 25 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, а в лесничествах Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и «Русский лес» - III класс пожарной опасности.

26 и 27 мая на большей части территории Московской области прогнозируется IV класс пожарной опасности, а в лесничествах Волоколамском, Звенигородском Истринском, Клинском и Наро-Фоминском - III класс пожарной опасности.

Температура воздуха в ближайшие дни будет колебаться от 21 до 23 градусов, а ночью будет около 11-12 градусов. Прогноз обещает в целом малооблачную погоду с возможными кратковременными дождями 26 мая.

Старожилы говорят, что если в этот день увидеть красный восход, то это - к сухому лету с пожарами.

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Пожары Погода
25 мая 2024, 16:59
Мурал с изображением героя СССР завершат в Подольске через неделю
Андрюхина Мария
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Огромный портрет Героя Советского Союза Виктора Талалихина на Октябрьском проспекте, дом № 23, почти завершен. Специалистам потребуется около недели, чтобы полностью закончить мурал.

Изображение самолета, звезды, фуражки и георгиевской ленты уже готовы, осталось лишь немного дорисовать китель. Художник-граффитист Илья Демченко сообщил, что ему предстоит еще много работы над лицом и цветами.

Этот проект является самым крупным у Ильи Демченко, требующим больше усилий, чем он предвидел. Сначала работы задержали майские снегопады, а затем оказалось, что солнце усложняет процесс, обвеивая краски, что затрудняет выбор оттенков.

Художники работают над крупными участками днем, а утром или вечером добавляют детали или тени. Кроме того, при создании мурала пришлось провести исследования и изучить множество мелких деталей.

Илья Демченко отметил, что из-за старой фотографии Виктора Талалихина, с которой они работали, некоторые детали были размыты. Поэтому им пришлось дополнительно исследовать, какие элементы должны быть на фуражке, звезде и самолете.

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Подольск Художники
25 мая 2024, 16:58
Театр «Куклы и люди» в Лобне отметил юбилей
Медиасток.рф
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Театр «Куклы и люди» отмечает свое 25-летие. Несмотря на конкуренцию столичных театров, муниципальному коллективу удается привлечь внимание и взрослых, и детей.

Технология изготовления кукол была позаимствована у легендарного Театра имени Образцова. С течением времени драматические актеры освоили и кукольное мастерство, ведь каждая кукла создается вручную.

В 2012 году у театра появился собственный дом в микрорайоне Катюшки. Просторное фойе, уютный буфет и удобный зрительный зал создают комфортную обстановку для всех участников представлений.

«С одной стороны, девушки в 25-летнем возрасте уже зрелые, с другой - еще юные. Пусть театр сохранит эту двойственность и в будущем», - отметила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Театр «Куклы и люди» не только ставит спектакли, но и участвует в организации городских мероприятий. Авторские программы по профилактике наркомании и обучению правилам дорожного движения стали доброй традицией, помогая взрослым отвечать на важные вопросы детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Лобня Театры
25 мая 2024, 16:25
Сотрудники «Мособлпожспаса» посетили присягу кадетов колледжа «Энергия»
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники территориального управления № 6 ГКУ «Мособложспас» Московской области приняли участие в торжественной церемонии в колледже «Энергия». Мероприятие посвящено принятию присяги первокурсниками Старо-Купавненского колледжа.

Начальник территориального управления, Александр Квашнев сообщил, что событие началось с подъема Государственного Флага и исполнения гимна России, после чего курсанты училища приняли присягу перед своими инструкторами и гостями.

Квашнев отметил, что церемония прошла в торжественной обстановке, с участием представителей администрации Богородского городского округа, руководства колледжа, сотрудников полиции, армии, МЧС и ГКУ «Мособлпожспас», которые стали почетными гостями на мероприятии.

После напутственных слов участники мероприятия пришли к памятнику жертвам Великой Отечественной войны в Старой Купавне, где возложили цветы и почтили их память минутой молчания.

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Спасатели
25 мая 2024, 16:02
Организация «Нежный бизнес» отметила трехлетие в Воскресенске
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В Воскресенске состоялась встреча членов местного отделения Всероссийской общественной организации «Нежный бизнес», объединяющей более 100 предпринимательниц. В честь трехлетия организации состоялась встреча активных участниц, на которой их поздравили и наградили глава городского округа и представители бизнеса.

За три года работы организации ее участницы познакомились, обменялись опытом и получили поддержку.

«Наша миссия - дать нашему женскому предпринимательству поддержку финансовую и моральную. У нас большинство девушек - с активной позицией и очень успешными бизнесами. Они еще и многодетные мамы, ведут бизнес, и все получается», - отметила председатель воскресенского отделения Елена Нагаева.

В честь трехлетия организации в Торгово-промышленной палате прошло награждение активных участниц. Поздравить женщин пришел глава городского округа Алексей Малкин.

«Даже не скажешь, что на таких хрупких плечах иногда держится сильный и мощный бизнес. Со своей стороны я всегда вам говорил и говорю, что если есть какие-то трудности - приходите, будем помогать и решать, содействовать», - сказал он.

Правительство Московской области предлагает малым и средним предпринимателям различные программы поддержки, о которых члены «Нежного бизнеса» узнают первыми.

«В этом году хотелось бы обратить внимание на такие проекты, как „Социальный предприниматель“ и „Ответственный бизнес“. Премия международная, в декабре подводятся итоги и президент вручает награды победителям в Кремле», - рассказала начальник отдела промышленности, предпринимательства и инвестиций администрации Воскресенска Наталья Андреева.

Сами участницы отмечают, что «Нежный бизнес» расширяет горизонты, помогает узнавать новое и обмениваться опытом.

На встрече наградили партнеров организации и приняли в ее ряды новых бизнес-леди.

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Бизнес Воскресенск Нежный бизнес

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