Прогноз пожарной опасности на 3 дня опубликовали в Подмосковье

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Согласно предоставленной информации, 10, 11 и 12 мая на всей территории Подмосковья ожидается высокий уровень пожарной опасности, соответствующий I классу.

Сегодня и в ближайшие дни синоптики прогнозируют температуру воздуха от 7 до 11 градусов днем и от 1 до 5 градусов ночью. Погода будет облачной с периодическими прояснениями, возможны осадки в виде дождя.

Согласно народной мудрости, быстрое движение облаков по небу сегодня предвещает продолжительные дожди и похолодание.

Комитет лесного хозяйства напоминает, что в случае обнаружения возгорания необходимо немедленно сообщить об этом по номеру горячей линии 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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