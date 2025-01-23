Проглотившую зубную щетку девушку спасли в медцентре Рошаля
Девушка в возрасте 16 лет поступила в детский медцентр имени Рошаля в Красногорске с жалобами на тошноту и боль в верхней части живота. У нее в желудке обнаружили зубную щетку.
По словам пациентки, зубную щетку она проглотила случайно. Врачи извлекли инородное тело под наркозом при помощи специального эндоскопического инструмента.
«Операция длилась 30 минут и прошла успешно. Эндоскопический метод позволяет безопасно и без разрезов извлекать инородные тела через естественные отверстия. После таких вмешательств не возникает осложнений, и пациенты быстро восстанавливаются», - рассказал заведующий эндоскопическим отделением Александр Иноземцев.
Сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже вернулась к обычной жизни.