07 февраля 2025, 16:38

Профориентационный фестиваль для школьников прошел в Мытищах

Пресс-служба городского округа Мытищи
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Фестиваль профессий «Путь навыков» прошел во Дворце культуры «Яуза». Он объединил более 250 школьников округа.

Участникам фестиваля рассказали о будущих профессиях. Они попробовали себя в роли химиков, дизайнеров, поваров и электриков. Педагоги из разных учебных заведений провели обучающие тренинги.

«Мы представляем сегодня Мытищинский машиностроительный завод. На нашем мастер-классе ребята смогли испытать свои силы в заточке режущего инструмента и узнали о деятельности предприятия и его привилегиях»,- отметила начальник отдела по обучению и развитию персонала Светлана Челнокова.

Больше всего школьников заинтересовала специальность «Рабочий зеленого хозяйства», которую представил Сергиево-Посадский социально-экономического техникум. Она дает возможность работать в сфере ландшафтного дизайна. Ученикам показали, как ухаживать за растениями и правильно создавать зеленые зоны с помощью современных технологий.

Дети Мытищи Образование
07 февраля 2025, 16:49
Около 60 жителей Ленинского округа вступили в клуб «Активное долголетие»
Пресс-служба администрации Ленинского г.о.
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С начала текущего года участниками проекта «Активное долголетие» стали еще около 60 жителей округа. Ежегодно число «долголетов» в муниципалитете увеличивается на тысячу.

Приоритетными направлениями занятий для старшего поколения остаются скандинавская ходьба, физическая культура, цигун, йога, экскурсии и творчество.

Заведующая отделением активного долголетия КЦСОР «Домодедовский» Александра Ульвис отметила, что большинство пенсионеров выбирают спортивные активности для поддержания здоровья. В этом году участников клуба возили на выставку «Создавая будущее» в Москве и в Красногорск. «В феврале планируется еще четыре экскурсии по Московской области и одна - в Государственный архив кинофотофонодокументов», - рассказала Александр Ульвис.

Участники проекта «Активное долголетие» из Ленинского округа примут участие в областном фестивале English theatre, где представят две постановки на английском языке. А осенью состоится областной конкурс «Голос Подмосковья», посвященный военным годам и исполнению патриотических песен», «Долголеты» трижды в неделю занимаются фитнесом и посещают творческие занятия. Самому возрастному участнику проекта, который осваивает искусство вокала, исполнилось 94 года.

«Активное долголетие» приглашает женщин в возрасте от 55 лет и мужчин старше 60 лет присоединиться к клубу. Все занятия для жителей Подмосковья бесплатные.

Пенсионеры Активное долголетие Ленинский округ
07 февраля 2025, 16:43
Администрация Мытищ проверила содержание дворов на трех улицах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Комиссия из сотрудников администрации Мытищ и профильных служб проверила три адреса. Выявленные замечания устранят в ближайшее время.

Обход организовали на следующих территориях: проспект Астрахова в районе второго и четвертого домов, у дома №19 на улице Колпакова и у дома №10а на улице Щербакова. Проверяли дворы на соответствия нормам Олег Сотник - первый заместитель главы городского округа Мытищи, Андрей Гореликов - председатель окружного Совета депутатов, руководители управлений жилищно-коммунального хозяйства, а также транспорта и дорожного хозяйства. Участие приняли также специалисты муниципального бюджетного учреждения «Лесопарковое хозяйство», руководители управляющих компаний и местные жители.

Результатом обхода стало решение об организации движения транспорта на внутридомовой территории. Представители управляющей компании «Новое Медведково» должны провести собрание собственников многоквартирных домов № 2, 4 и 6 по проспекту Астрахова до 27 февраля. Также необходимо принять решение об обновлении детского игрового комплекса на площадке у дома № 10А на улице Щербакова.

Такие обходы проходят в разных локациях городского округа Мытищи регулярно. Подробную информацию можно найти в официальных социальных сетях администрации городского округа Мытищи.

Мытищи Депутаты
07 февраля 2025, 16:29
Более 200 жилых домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в 2024 году
Самолет
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В прошлом году в ЕГРН внесли сведения о 215 новых многоквартирных домах в Подмосковье. Общая площадь жилого фонда составила около пяти миллионов квадратных метров и рассчитана на 70 тысяч 815 квартир.

В Министерстве жилищной политики Московской области напомнили, что постановка на кадастровый учет дает новоселам возможность оформить право собственности на квартиры, зарегистрироваться по месту жительства, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, и не только.

В Подмосковье сроки кадастрового учета и государственной регистрации прав сокращены. Также снизилось количество решений о приостановке по регистрационным действиям, что способствует ускорению ввода в эксплуатацию важных градостроительных объектов.

За 2024 год на кадастр поставили 123 объекта социальной инфраструктуры, из них 57 школ, 45 детских садов и 21 объект здравоохранения.

Недвижимость Квартиры
07 февраля 2025, 16:29
Еще 25 трансформаторных подстанций отремонтируют в Химках в 2025 году
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Специалисты обновят 25 трансформаторных подстанций в 2025 году. Проект поручен бригадам «Россети Московский регион».

Цель программы - снизить риск аварий. Кроме того, специалисты перетянут свыше 10 километров воздушных линий. Особая задача бригад - расчистить территории вокруг станций, чтобы деревья и крупные ветки не повреждали провода при падении из-за сильных ветров и обильных осадков. Это позволит обеспечить округ стабильным электроснабжением.

Площадь области, нуждающейся в расчистке от деревьев и кустарников, превышает 55 гектаров. Активные работы начнутся весной и продлятся до начала следующего осенне-зимнего периода.

Напомним, что ранее специалисты «Мособлэнерго» отремонтировали квартальную котельную на Нагорном шоссе в Химках. Мониторинг работы систем электроснабжения ведется ежедневно.

Благоустройство Химки

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