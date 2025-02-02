02 февраля 2025, 21:14

Профориентационное мероприятие для школьников прошло в Домодедове

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В городском округе Домодедово состоялось масштабное профориентационное мероприятие «Выбор будущего: экзамен как старт карьеры». Для участников организовали 15 образовательных площадок и пять мастер-классов.

Мероприятие посетили ученики 8-х, 10-х и 11-х классов, а также их родители. Представители вузов рассказали собравшимся об актуальных направлениях обучения, требованиях к вступительным экзаменам и минимальных проходных баллах. Выступающие дали советы, как эффективно готовиться к единому государственному экзамену.

По словам мамы одного из учеников, ребята больше узнали о некоторых профессиях, кто-то после мероприятия понял, в каком направлении двигаться.

«Я, как мама будущего выпускника, очень волнуюсь о предстоящем едином госэкзамене, сегодня смогла пообщаться с экспертами и получила рекомендации по подготовке. Это очень важно и ценно», - добавила она.

ЕГЭ Работа Школьники Город Домодедово
02 февраля 2025, 22:11
Более 200 жителей Воскресенска присоединились к областному субботнику
Медиасток.рф
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Свыше 200 горожан и 12 машин спецтехники приводили в прядок улицы Воскресенска в первый день февраля. Неравнодушные жители, сотрудники администрации округа и специалисты коммунальных служб очистили дворы, газоны и детские площадки города.

Обычно такие мероприятия проводят весной, но аномально теплый январь внес коррективы в график трудового десанта.

«Погодные условия позволяют, и мы хотим содержать округ в чистоте, поэтому мы всей администрацией вместе со службами города и неравнодушными гражданами вышли на улицы, будем наводить сегодня порядок», - сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Сотрудники коммунальных служб и администрации муниципалитета привели в порядок дворы, газоны и детские площадки на улицах Победы, Менделеева и в переулке Физкультурный.

«Город Воскресенск - мой родной город, я всегда хотел, чтобы он был чистым и красивым. Общими усилиями мы добьемся этого», - поделился участник субботника Александр Смуров.

Жительница одного из домов Воскресенска Ирина Мурашова увидела, как ее двор очистили от мусора, и поблагодарила горожан.

«Обычно мы сами убираем, не будешь же в грязи сидеть. А сегодня благодарность такая, я удивлена, спасибо большое!» - сказала она.

Отметим, что субботник провели во всех областных муниципалитетах. Пока в Подмосковье сохраняется теплая погода, сотрудники коммунальных служб продолжат уделять особое внимание придомовым территориям.

Субботник Воскресенск Экология
02 февраля 2025, 21:48
Выставка картин Шкуратова «Волшебное Рождество» завершилась в Воскресенске
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В Центральной библиотеке имени Инны Гофф городского округа Воскресенск завершилась выставка полотен художника Дмитрия Шкуратова. Сюжеты его картин похожи на сказку, многие из них мастер посвятил городу.

Дмитрий Шкуратов не только художник, он еще поэт, актер и музыкант. Жители Воскресенска хорошо его знают. Дмитрий с детства увлекался гравюрами, позднее трудился художником-оформителем на химкомбинате. Сейчас его работы часто украшают Дворец культуры «Химик».

«Калякал с детства, сколько себя помню, отличался карикатурами, пользовался успехом в школе», - поделился воспоминаниями художник Дмитрий Шкуратов.

В экспозиции представили картины разных лет, но во всех работах прослеживается неповторимый авторский стиль мастера.

«Такая добрая детская энергетика, я бы так сказала. Он добрый человек сам по себе, мы его очень любим», - отметила руководитель Творческого союза воскресенских художников «АРТ-движение» Наталья Черникова.

По словам одного из жителей Воскресенска Дениса Суконнова, сюжеты картин Дмитрия Шкуратова похожи на сказку: и персонажи, и дома.

«Порой в жизни не удается увидеть это вокруг. Дмитрий это передал, настроение становится сказочным», - добавил он.

Выставки Художники Воскресенск
02 февраля 2025, 20:45
Вебинар по маркировке продуктов пройдет в Подмосковье 4 февраля
Медиасток.РФ.
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Предпринимателей Московской области приглашают на вебинар по маркировке товаров. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья совместно с представителями системы «Честный знак» проведет семинар в формате видеоконференции 4 февраля в 12:00.

Национальная система цифровой маркировки товаров «Честный знак» позволяет государству проследить путь продукции от производителя до прилавка магазина. Ее главная цель - защита потребителей от подделок.

На вебинаре эксперты расскажут о необходимых действиях по подготовке к обязательной маркировке, напомнят этапы введения требований, а также технические решения. Помимо этого, предприниматели узнают об ответственности за несоблюдение правил.

Чтобы принять участие в вебинаре, необходимо подать заявку по ссылке.

Торговля Бизнес
02 февраля 2025, 20:34
Областной турнир по смешанному боевому единоборству прошел в Серпухове
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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» городского округа Серпухов состоялся чемпионат и первенство Московской области по смешанному боевому единоборству. Состязания объединили команды из 17 городов Подмосковья.

В турнире приняли участие свыше 200 спортсменов в пяти возрастных категориях. Городской округ Серпухов представила самая многочисленная команда, в которую вошли 30 бойцов из четырех клубов: Академия ММА, спортивная школа «Зубренок», Клуб прикладных единоборств и Военно-патриотический клуб имени Владимира Храброго.

Победители отборочных состязаний войдут в состав сборной Московской области по смешанному боевому единоборству. Спортсмены затем отправятся на чемпионат Центрального федерального округа. Сильнейших бойцов наградят медалями, грамотами и кубками, а лучшие команды получат денежные сертификаты от Федерации ММА Московской области.

Отметим, ММА, или Mixed Martial Arts, в переводе означает «смешанные боевые искусства» - сплав разных спортивных дисциплин. Этот вид спорта популярен как из-за зрелищности, так и из-за философии: бойцы должны развивать стойкость, постоянно самосовершенствоваться и уважать соперника.

Спортсмены Серпухов

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