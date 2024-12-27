Профилактические рейды на зимних водоемах провели в Подмосковье

Работники «Мособлпожспаса» также провели профилактические беседы с любителями активного отдыха.

«Согласно данным мониторинга, который провели работники противопожарно-спасательной службы, толщина ледяной корки достигает от 10 до 25 сантиметров. Такой ледяной покров может выдержать некоторые нагрузки, однако нужно помнить о том, что не на всех участках лёд имеет одинаковую толщину, а на некоторых он может оставаться тонким на протяжении всей зимы и представлять серьезную опасность», - пояснил Шумов.

Спасатели напоминают, что тонкая ледяная корка часто прячется под сугробами, и человек может не заметить полыньи, проруби, трещины ил лунки. Это может стать причиной несчастных случаев. Именно поэтому жителей и гостей Московской области призывают не выходить на лед, особенно при изменчивой погоде.