Профессор РАН Роман Шмаков стал новым директором областного института акушерства и гинекологии

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Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, ранее Шмаков занимал должность директора института акушерства Национального медицинского исследовательского центра.

«Новое назначение такого опытного специалиста на пост директора МОНИИАГ должно обеспечить сохранение многолетних традиций, развитие передовых технологий и практик, накопленных в стенах одного из ведущих акушерско-гинекологических учреждений страны», - отметил Сапанюк.

МОНИИАГ является ведущим областным медучреждением родовспоможения, оснащенным необходимым оборудованием. В прошлом году там провели 65 тысяч консультаций и приняли две тысячи родов, большинство из которых были осложненными.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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