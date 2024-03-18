18 марта 2024, 18:16

Профессор РАН Роман Шмаков стал новым директором областного института акушерства и гинекологии

Пресс-служба Минздрава МО
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Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк представил коллективу нового руководителя Московского областного НИИ акушерства и гинекологии. Директором стал доктор медицинских наук, профессор РАН Роман Шмаков.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, ранее Шмаков занимал должность директора института акушерства Национального медицинского исследовательского центра.

«Новое назначение такого опытного специалиста на пост директора МОНИИАГ должно обеспечить сохранение многолетних традиций, развитие передовых технологий и практик, накопленных в стенах одного из ведущих акушерско-гинекологических учреждений страны», - отметил Сапанюк.

МОНИИАГ является ведущим областным медучреждением родовспоможения, оснащенным необходимым оборудованием. В прошлом году там провели 65 тысяч консультаций и приняли две тысячи родов, большинство из которых были осложненными.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Врачи
18 марта 2024, 18:34
Подмосковье выиграло 6 медалей на соревнованиях за кубок Евразийских стран по прыжкам в воду
фото: Илья Хамов
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Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду. В копилке Московской области три золотые и три серебряные медали. Об этом сообщили в пресс-службы Министерства физической культуры и спорта региона.

В составе команды сборной России выступали спортсмены из Московской области: Кристина Ильиных, Елизавета Кузина, Виктория Казанцева, Александр Бондарь.

Елизавета Кузина заняла первое место в прыжках с трехметрового трамплина. Кристина Ильиных и Елизавета Кузина взяли золото в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Серебряная награда в этой дисциплине досталась подмосковной спортсменке Виктории Казанцевой и Надежде Трифоновой из Санкт-Петербурга. Также победителями в синхронных прыжках в воду с десятиметрового трамплина стали Виктория Казанцева в паре с Екатериной Беляевой из Москвы.

В мужских соревнованиях в этой же дисциплине Александр Бондарь из сборной Московской области в паре с Русланом Терновым из Пензы завоевали серебряную медаль.

Всего в соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Венесуэлы, Кубы и других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
18 марта 2024, 18:34
Тендер на проведение капремонта здания колледжа объявили в Раменском
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на проведение капитального ремонта колледжа объявили в городском округе Раменский Московской области. Всего планируется отремонтировать более пяти тысяч квадратных метров здания учебного заведения.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Исполнителю предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания, провести капитальный ремонт здания «ГБПОУ МО „Раменский колледж“ и установить необходимое оборудование.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Раменское Ремонтные работы конкурсы
18 марта 2024, 18:17
Тендер на строительство блочно-модульной котельной объявили в Рузе
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс на строительство блочно-модульной котельной объявили в Рузе. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Об этом сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, разработать документацию, а также построить объект и установить необходимое оборудование.

Работы выполнят по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Руза
18 марта 2024, 18:17
Предпринимателям Подмосковья напомнили о сервисах для упрощения экспорта продукции
Unsplash
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Три контейнера с экспортными товарами МСП отправятся из Подмосковья весной. Часть продукции разместят в зарубежных сетевых магазинах, а часть отправят в рамках поставок по экспортным контрактам.

«Уже сейчас, в марте, мы занимаемся проработкой возможности комплектации сразу нескольких контейнеров с экспортным грузом подмосковных компаний МСП. В апреле рассчитываем отправить в общей сложности три контейнера: в Саудовскую Аравию, Китай, и Объединенные Арабские Эмираты», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для представителей бизнеса в регионе действуют специальные программы, например, сервис «Контейнер для МСП». С его помощью пять подмосковных компаний доставили продукцию в ОАЭ. Еще один сервис «Листинг в зарубежных торговых сетях» позволяет разместить продукцию на полках иностранных супермаркетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Экспорт Бизнес

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