Профессор МОНИКИ провел лекцию по эндокринологии в Химках

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Темой лекции стало «Диспансерное наблюдение пациентов с сахарным диабетом». Врач объяснила, что диспансеризация больных сахарным диабетом позволяет выявить болезнь на раннем сроке. Благодаря тому, что пациент находится под постоянным присмотром специалистов, болезнь не прогрессирует.

Она отдельно подчеркнула, что профилактические осмотры позволяют обнаружить у взрослых и детей предрасположенность к сахарному диабету или его скрытую форму.

Главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов поблагодарил Инну Мисникову за знания, которыми она поделилась с подмосковными коллегами.

«Развитие медицины не стоит на месте. Важно разбирать клинические случаи и на их примере обсуждать возможные способы лечения», - указал Владислав Мирзонов.

Напомним, записать на диспансеризацию можно на региональном портале госуслуг или по номеру телефона - 122.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

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