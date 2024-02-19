19 февраля 2024, 22:11

Профессор из Подольска Абилов рассказал о научных прорывах в сфере животноводства

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Заслуженный деятель науки, профессор, сотрудник Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Эрнста в Подольске Ахмет Абилов работает над воспроизводством сельскохозяйственных животных и их диких родственных видов. Эта работа крайне важна для обеспечения продовольственной безопасности страны.

В России планируется создать Национальный биоресурсный центр сельскохозяйственных животных и их диких родственных видов. Все генетические образцы занесут в каталог и отправят на хранение.

По словам профессора Абилова, под его руководством разработана национальная технология замораживания и использования семени быков-производителей.

«Мне принадлежит патент на замораживание семени из эпидермиса в постнатальный период, то есть после смерти животного. Теперь после смерти животного можно получить его семя, заморозить и использовать для воспроизведения. С помощью криоконсервации семени стало возможным сохранить разнообразие мировой фауны», - рассказал Абилов.

Он подчеркнул, что эти разработки позволят России стать независимой от импорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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Подольск Ученые
19 февраля 2024, 22:44
Ремонт фасада дома культуры в Солнечногорске завершили на 95%
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Ремонт фасада дома культуры «Поварово» в Солнечногорске близится к завершению. Работы уже выполнены на 95%.

По словам строительного подрядчика Ивана Кузнецова, перед тем, как переходить к капитальному ремонту помещений, необходимо завершить ремонт фасада.

«После замены окон нужно произвести выравнивание стен. Сейчас мы уже можем это делать. На втором этаже протекают потолки. На весну и лето у нас запланирован ремонт кровли. И только после этого перейдем на ремонт внутренних помещений», - рассказал Кузнецов.

На этой неделе рабочие приступят к покраске здания, а 12 старых деревянных окон уже заменили на пластиковые.

Полностью завершить капремонт здания, построенного в 1957 году, планируют в сентябре текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Солнечногорск Ремонтные работы
19 февраля 2024, 22:29
Более 200 человек поучаствовали в зимнем празднике на стадионе «Текстильщик» в Волоколамске
Телеканал «360»
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В этом году традиционный зимний праздник «Волоколамская зима» собрал более 200 участников. Мероприятие прошло на стадионе «Текстильщик» в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел лесопарк «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В состязаниях приняли участие не только волоколамцы, но и спортсмены из соседних округов. В программу праздника вошли лыжные гонки, хоккейный матч, дартс, шуточный бокс, катание на ватрушках, соревнования по жиму гири и веселые старты.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул в национальном проекте „Демография“, что занимающихся спортом с каждым годом должно быть все больше и больше. И на сегодня мы здесь видим - и любителей и спортсменов настоящих, кто вкладывает все силы в занятия спортом», - сказала исполняющая обязанности заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Марина Марнова.

Участники «Волоколамской зимы» также написали «Письма защитникам». Поздравления и пожелания с Днем защитника Отечества уже на следующей неделе будут отправлены нашим военнослужащим вместе с гуманитарной помощью.

Спортсмены Волоколамск
19 февраля 2024, 22:26
Готовность строящейся школы вблизи деревни Сабурово в Красногорске оценили в 65%
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Строительство школы вблизи деревни Сабурово завершено на 65%. После окончания всех работ новое здание сможет принять 825 учеников.

По словам начальника строительного участка Алексея Табачкова, сейчас идут работы по устройству вентилируемого фасада здания, прокладке внутренних и наружных сетей инженерно-технического обеспечения.

Рабочие уже приступили к черновой и чистовой отделке будущих классов.

Строительство школы проводится в рамках национального проекта «Образование».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион находится в лидерах по строительству и обновлению школ.

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Красногорск Школы Ремонтные работы
19 февраля 2024, 22:13
Предвыборные информаторы начали работать в Лобне
Телеканал «360»
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В преддверии президентских выборов в Лобне началась масштабная кампания по информированию граждан о предстоящем голосовании. Информаторы лично рассказывают жителям о всех нюансах и особенностях предстоящих выборов.

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Всего в проекте участвуют 152 человека. На протяжении трех недель, вплоть до дня голосования, 114 из них обойдут дома и квартиры, чтобы успеть максимально пообщаться с максимальным количеством людей. Информаторы прошли специальную подготовку: юристы, психологи и опытные коллеги из территориальной избирательной комиссии Лобни в течение месяца обучали их всем необходимым навыкам.

Визуально информаторов легко отличить благодаря яркой одежде с логотипом кампании, фирменным сумкам и бейджам с фотографией и фамилией. Они подробно расскажут жителям о способах голосования, включая возможность дистанционного участия, помогут уточнить данные в списках избирателей и ответят на все вопросы.

Работа информаторов будет организована как в будние дни с 17:00 до 20:00, так и в выходные с 11:00 до 14:00. Для тех, кто не сможет лично встретиться, на дверной ручке будет оставлена специальная табличка с информацией о выборах.

Проект для Лобни новый, поскольку ранее приглашения и информация о выборах распространялись через почтовые ящики. В этот раз организаторы решили сделать акцент на личном общении, чтобы максимально повысить информированность и вовлеченность избирателей.

Лобня Выборы президента РФ

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