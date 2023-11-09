Профессор из Подмосковья Миниса Ханина выступила на фармацевтической конференции в Перми

Мужчину весом 200 килограммов спасли от смерти в больнице в Домодедове

В больницу в Домодедове поступил мужчина в тяжелом состоянии. Его госпитализировали с пупочной грыжей и некрозом кишечника. Ситуацию осложняло то, что вес пациента достигал 200 килограммов.

Вадим Кузьмин находится в больнице уже больше месяца. В инфекционное отделении он попал с двухсторонней пневмонией, а уже в клинике хирургии диагностировали сепсис и острую почечную недостаточность. Пациента подключили к аппарату ИВЛ и гемодиализу.

Мужчину прооперировали. Операция длилась три часа. Врачи признают: если бы не единственный в Московской области аппарат для экстренного гемодиализа, все могло закончится иначе.

«Чувствую себя хорошо, иду на поправку, с тем, что сюда поступил - это небо и земля, потому что сюда я, можно сказать еле заполз в больницу», - отметил пациент Вадим Кузьмин.

По словам анестезиолога-реаниматолога Михаила Кашеварова, во время системного воспалительного ответа выделяется большое количество цитокинов, поэтому врачи применили метод гемосорбции цитокин, который значительно снижает реакцию организма на серьезное осложнение.

«Они спасли моего сына, потому что сын перестал дышать, у него отказали почки. И уже знаете ни о чем не верилось, но молодцы спасли, значит они большие профессионалы. Спасибо им огромное. Просто поклонится им можно до пояса», - заявила мать пациента Ирина Кузьмина.

Отмечается, что сейчас состояние пациента удовлетворительное, и мужчина идет на поправку. Вадиму Кузьмину предстоит еще полтора месяца амбулаторного лечения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше 500 медиков трудоустроили в Подмосковье по рекомендациям работающих врачей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».