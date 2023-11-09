Профессор из Подмосковья Миниса Ханина выступила на фармацевтической конференции в Перми
Профессор ГГТУ в Орехово-Зуеве Миниса Ханина приняла участие в научно-практической конференции «Гаммермановские чтения». Встреча была посвящена памяти выдающегося фармакогноста Адели Гаммерман.
На «Гаммермановских чтениях» собрались представители фармацевтических и медицинских вузов, а также компаний - производителей лекарств и БАДов, содержащих растительные компоненты.
Профессор из Орехово-Зуева выступила с докладом и поделилась научными достижениями, исследованиями и опытом с коллегами из различных учебных заведений.
«Участие Минисы Ханиной в научно-практической конференции „Гаммермановские чтения“ свидетельствует об ее активном научном статусе и приверженности науке, а также подчеркивает ее вклад в развитие фармакогнозии», - заявили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
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