Профессионалы из хоккейного клуба «Галактика» провели игру с любителями в Королеве

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Напряженная борьба шла до последней минуты, преимущество в игре переходило от одной команды к другой, но в итоге победа досталась опытным хоккеистам.

По словам капитана команды Игоря Петренко, клуб спортсменов-любителей создали 16 лет назад на базе хоккейного клуба «Галактика».

«Игра получилась зрелищной, борьба шла до последней минуты. Наши ребята тренируются четыре раза в неделю и всегда готовы показать уровень», - рассказал Петренко.

Хоккеистов поддерживали их друзья и родственники. Матч продлился около часа и закончился громкими аплодисментами.

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