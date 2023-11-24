Профессиональный онлайн-интенсив провели для учителей и воспитателей в Подмосковье
Региональная школа тьютора провела онлайн-интенсив для воспитателей и учителей Московской области. К программе также присоединились представители общественных организаций Ижевска, Чебоксар и Казани.
Онлайн-интенсив позволяет участникам из разных регионов обменяться опытом. Тьюторы получили уникальную возможность познакомиться с современными методиками и лучшими практиками работы.
Организаторы образовательной встречи отмечают, что важным аспектом ее проведения было создание командной среды.
«Это событие помогло тьюторам объединиться, найти новые решения и вдохновиться для дальнейшей работы в сфере образования», - уточнили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
По итогам встречи удалось договориться о создании перекрестных проектов в области тьюторского сопровождения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Он также подчеркнул важность повышения квалификации учителей и преподавателей.
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