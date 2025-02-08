Профессиональные спортсмены проведут для жителей Серпухова тренировки

«Марафон зарядок» проходит на площадках спортивных и культурных мероприятий не только вживую, а также формате видео- и онлайн-тренировок. Их покажут в учебных заведениях по всей России. Каждую субботу спортсмены будут знакомить горожан с различными видами спорта. Проект организовало Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».

Первая зарядка состоялась 8 февраля на площадке Спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» в городском округе Серпухов. Ее ведущими были чемпионы мира по ММА, рекордсмены России, братья Евгений и Роман Грачевы. Они поделились с жителями основными упражнениями на каждый день и несложными бойцовскими приемами.