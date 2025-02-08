08 февраля 2025, 18:40

Профессиональные спортсмены проведут для жителей Серпухова тренировки

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Всероссийский проект «Марафон зарядок» стартовал в Серпухове. Профессиональные спортсмены, мастера спорта, чемпионы и рекордсмены проведут для горожан зарядки и тренировки.

«Марафон зарядок» проходит на площадках спортивных и культурных мероприятий не только вживую, а также формате видео- и онлайн-тренировок. Их покажут в учебных заведениях по всей России. Каждую субботу спортсмены будут знакомить горожан с различными видами спорта. Проект организовало Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».

Первая зарядка состоялась 8 февраля на площадке Спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» в городском округе Серпухов. Ее ведущими были чемпионы мира по ММА, рекордсмены России, братья Евгений и Роман Грачевы. Они поделились с жителями основными упражнениями на каждый день и несложными бойцовскими приемами.

Спортсмены Серпухов
08 февраля 2025, 19:11
Делегация из Серпухова посетила научную конференцию в Жуковском
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Встреча, которую посетила делегация из Серпухова, прошла на площадке технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Николая Жуковского. Ее посвятили Дню российской науки и организовали по инициативе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В составе делегации городского округа Серпухов в Жуковский отправились заместитель главы городского округа Татьяна Орлова, вице-президент Института инженерной физики, депутат окружного Совета Олег Андрух, заместитель председателя федеральной территории «Сириус», кандидат педагогических наук Дмитрий Савин, начальник Управления экономики и научной деятельности администрации городского округа Серпухов Андрей Малышевский. Они приняли участие в круглом столе на тему «Синергия науки и бизнеса».

По словам заместителя главы городского округа Серпухов Татьяны Орловой, заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила благодарственными письмами работу Олега Андруха и Дмитрия Савина.

«Наука всегда была движущей силой прогресса. Желаю коллегам успешной реализации всех намеченных планов. Приятно видеть оценку труда нашего научного сообщества», - добавила она.

Серпухов Наука
08 февраля 2025, 18:58
Выставку археологических находок открыли в Пущинском музее в Серпухове
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️В Пущинском музее экологии и краеведения открыли выставку археологических находок. Там представили экспонаты, привезенные из Окской археологической экспедиции 2024 года в Серпуховском Поочье.

Найденные артефакты помогают исследовать развитие древних поселений вдоль берега Оки в эпоху Средневековья. Раскопки проводили на двух памятниках. В них приняли участие школьники, жители округа, студенты Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и волонтеры «Русского географического общества».

Посетители выставки увидят древние украшения, старинные деньги, керамику и предметы быта. Там также представили фото с раскопок. Выставка артефактов продлится в Пущине до 28 февраля.

Отметим, что организаторы Окской археологической экспедиции планируют продолжить раскопки в этом году и приглашают всех желающих принять участие в исследовании родного края.

Выставки Серпухов История
08 февраля 2025, 18:07
Лучших сотрудников производственного объединения наградили в Реутове
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В Реутове торжественно наградили победителей конкурсов «Мастер — золотые руки» и «Новатор инженерного труда». Мероприятие организовали профсоюзный комитет Военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» и Московское областное региональное отделение Союза машиностроителей России.

Председатель регионального отделения Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора Военно-промышленной корпорации «Научно-производственное объединение машиностроения» Валерий Бунак поблагодарил участников конкурса за вклад в развитие предприятия и успешное выполнение поставленных производственных задач.

Звание «Мастер - золотые руки» по итогам 2024 года присвоили четырем сотрудникам предприятия: слесарю-испытателю Андрею Хляпову, слесарю механосборочных работ Владимиру Филатову, монтажнику Павлу Рыльцеву и фрезеровщику Сергею Бердникову. Восемь специалистов удостоились звания «Новатор инженерного труда». Среди них награды получили начальник сектора Антон Балашов, инженер-конструктор Марина Тюкина и ведущий инженер-программист Илья Доденко.

Победителям вручили дипломы, нагрудные знаки, ленты и денежные премии в размере 25 тысяч рублей. Портреты выдающихся специалистов разместят на доске почета в профкоме предприятия.

Реутов
08 февраля 2025, 17:15
Делегация из Можайска приняла участие в патриотической эстафете в Одинцове
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В актовом зале администрации Одинцовского городского округа состоялось торжественное открытие XI-го этапа эстафеты «Салют Победе!». В этом году к проекту присоединился и Можайский муниципальный округ.

На мероприятии собрались ветераны Великой Отечественной войны, депутаты, юнармейцы, школьники, представители Можайского и Рузского муниципальных округов, а также городских округов Власиха и Краснознаменск.

В составе делегации из Можайска в Одинцово приехали депутат Совета депутатов, председатель Совета ветеранов Можайского муниципального округа Нина Истратова, депутаты Совета депутатов Василий Овчинников и Александр Князев, а также руководители культуры и молодежной политики муниципалитета, юнармейцы, члены Общественной палаты.

Председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова выступила перед собравшимися с приветственной речью. Она поблагодарила участников эстафеты «Салют Победе!» за вклад в развитие проекта. Народный избранник также отметила присутствовавшего в зале ветерана Великой Отечественной войны, участника Парада Победы 1945 года Константина Федотова.

От имени жителей Можайского муниципального округа на мероприятии выступил депутат Совета депутатов округа, член Президиума Можайского Совета ветеранов Василий Овчинников. Он рассказал собравшимся о военной истории Можайского округа, о подвигах ее защитников и жителей. Василий Овчинников вручил представителям Совета депутатов Одинцовского городского округа альманах «Земля Можайская», книгу «Можайск - священный город русских» и календари на 2025 год с патриотической символикой. На сцене актового зала администрации выступил народный коллектив «Ансамбль песни „Калинка“» под руководством Надежды Яковлевой.

Отметим, что Можайский округ присоединился к военно-патриотической эстафете «Салют Победе!» в этом году. В муниципалитете проводят митинги и возложения цветов, акции «Забота - ветерану», «Мы вместе», «Вечная память», праздничные концерты, патриотические молодежные игры, встречи и поездки по городам-героям.

«Меня очень впечатлило выступление вашего Можайского депутата! Он очень осведомленный человек и видно, что безгранично любит и гордится своей Можайской землей и ее людьми. А Можайская „Калинка“ вообще выше всех похвал! Презентация от Можайска на этом мероприятии была очень и очень достойной», - отметила участница события, член Совета ветеранов Одинцовского городского округа, член местной общественной организации «Дети войны» Татьяна Смирнова.

ВОВ Можайск Патриотизм

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