Профессиональные спортсмены примут участие в турнире по уличному хоккею 4×4 в Балашихе

Всего за звание лучших поборются 60 команд в двух дивизионах: «любители» и «профессионалы». Подмосковье представят команды из Красногорска, Балашихи, Можайска, Подольска, Черноголовки, Одинцова и других округов.

Также на лед выйдут коллективы популярных блогеров: «NBSK», «HOCKEY BROTHERS», «IVHOCKEY» и «3FRENZY». Они сразятся между собой в отдельном медиа-дивизионе.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится в 10:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов , которые появятся на территории региона до конца 2026 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».