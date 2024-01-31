Профессиональное тестирование земельных инспекторов провели в Подмосковье

Тест состоял из двух вариантов, каждый из которых включал 20 вопросов с тремя вариантами ответов, среди которых только один был правильным. Вопросы касались не только самого законодательства, но и решения практических задач, с которыми инспекторы встречаются в своей ежедневной работе.

В этом году количество вопросов, связанных с налоговой ставкой, было увеличено. Вопросы также затрагивали темы льготной ставки, условия повышения земельного налога для участков и правильное оформление актов выездных обследований, составленных налоговыми органами для принятия решения о пересмотре налоговой ставки в сторону ее увеличения.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова прокомментировала результаты тестирования, отметив, что работа земельного инспектора требует обширных знаний в различных сферах, таких как законодательство, юриспруденция, землеустройство, кадастр, экономика и налоговая отрасль.

«Обучение идет непрерывное. В тесты входят вопросы и практического характера, к примеру, что нужно сделать при самозахвате земельного участка, и здесь важно не наказать правообладателя, а подсказать, какие необходимо сделать шаги для исправления ситуации. И тестирование, которое мы проводим, - обычная форма контроля знаний», - добавила Наталья Адигамова.

Те инспекторы, у которых количество правильных ответов составило менее 40%, будут приглашены на пересдачу теста.

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