Проезд в подмосковных поездах МТППК упростят для ветеранов

Воспользоваться упрощенным проездом смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узников концлагерей. Кроме того, бесплатно проехать в поездах МТППК смогут граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». При этом льгота бесплатного проезда для сопровождающих распространяется только на одного человека, совершающего поездку вместе с ветераном.

Ветераны Великой Отечественной войны по-прежнему имеют возможность бесплатно путешествовать обычными и скоростными пригородными поездами МТППК. Оформить специальный льготный билет можно в билетных кассах вне очереди.

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