Проезд в электричках Подмосковья подорожает с 15 октября

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Стоимость проезда по железнодорожным тарифам будет следующей: для всех маршрутов в пределах участка от Ленинградского вокзала до Ховрино в Москве - 52 рубля, а за одну пригородную зону в Московской области стоимость проезда составит 33 рубля.

По билету «Кошелек» карты «Тройка» цена проезда на МЦД-3 будет зависеть от зоны. Так, в зоне «Центральная» от Ховрино до Ухтомской - 54 рубля; в зоне «Пригород» от Зеленограда до Левобережной и от Люберец до Ипподрома - 71 рубль; в зоне «Дальняя» от Клина до Алабушево и от 88 км до Совхоза - 71 рубль плюс 33 рубля за каждую зону за пределами «Пригорода».

В стоимость проезда уже включена возможность пересадки на метро, МЦК или МЦД в течение 90 минут, а на некоторых маршрутах МЦД-3 - на протяжении 120 минут. Введение МЦД-3 позволило снизить стоимость проезда в 3,5 раза, а ежегодная экономия для одного пассажира составляет около 67 тысяч рублей. Кроме того, продолжается обновление парка поездов, и в следующем году маршруты в дальнем пригороде третьего диаметра будут обслуживаться полностью новыми поездами.

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