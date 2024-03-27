Проезд машин по дворам сделают безопасным в Химках
Депутаты из Химок провели прием граждан по вопросам, касающимся дорожного движения во дворах. Председатель совета дома № 14 на улице Кольцевая по имени Аркадий Газарян обратился к депутату Валентину Герасимову. От имени жителей домов № 12, № 14 и № 16 он попросил разобраться в вопросе организации проезда автомобилей на дворовые территории этих домов.
Валентин Герасимов подчеркнул, что нарушение правил дорожного движения во дворах недопустимо.
«Важно обеспечить порядок и безопасность во дворах, и нарушение правил дорожного движения не должно оставаться без внимания. Я подготовил депутатский запроса в Комиссию по безопасности дорожного движения и вместе с председателем дома и горожанами буду следить за развитием ситуации», - указал Валентин Герасимов.
Сотрудничество между жителями, депутатами и управляющими организациями в Химках инициировано главой городского округа Дмитрием Волошиным. Этот механизм отражает принцип губернатор Подмосковья Андрея Воробьева - «житель всегда прав».
Еще один вопрос был задан жителем дома № 2/15 на улице Победы Юрием Косых в ходе личного приема у депутата Николая Томашова. Он просил о помощи в организации общего собрания собственников жилья.
Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что личные приемы граждан депутатами в Химках проводятся ежемесячно. Для записи на прием следует позвонить по номеру телефона: +7 (495) 793-50-55.
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