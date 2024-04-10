Проекты «Земский доктор» и «Земский фельдшер» расширили в Подмосковье

Как рассказал глава Минздрава Подмосковья Алексей Сапанюк, участники программы могут получить единовременную выплату. Это 750 тысяч рублей для фельдшеров и до 1,5 миллиона - для врачей. В этом году благодаря такой поддержке на работу привлекус почти 240 специалистов.



«Важно, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь. Теперь принять участие в программе „Земский доктор“ смогут аллергологи-иммунологи, детские онкологи-гематологи, остеопаты, стоматологи-ортопеды, торакальные и сердечно-сосудистые хирурги, эпидемиологи, врачи физической и реабилитационной медицины. А „Земским фельдшером“ могут стать участковые и процедурные медсестры, а также медсестры врача общей практики», - сказал он.

Подать заявку на участие в программе можно через свою медорганизацию.

В регионе действуют и другие меры поддержки врачей. Подробнее о них можно узнать по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».