Проекты развития Химок представили жителям на голосование
Городской округ Химки представил пять проектов развития по программе инициативного бюджетирования на голосование среди жителей. Выбрать свой вариант можно при помощи интернет-портала «Добродел».
Проекты для взрослых и детей уже презентовали горожанам. Теперь им предстоит определить самый перспективный вариант. Ознакомиться с деталями каждого проекта и отдать свой голос можно по ссылкам. На базе Дома юных техников «Интеграл» планируют открыть Центр военно-технических видов спорта. Помимо этого, в микрорайоне Левобережные предлагают запустить детский эковелоцентр.
Проект «Иппотерапия среди детей с ограниченными возможностями» хотят реализовать на территории олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Еще одна программа затрагивает развитие медицины в школе.
Голосование продлится по 9 февраля включительно.