31 января 2025, 20:19

Проекты развития Химок представили жителям на голосование

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Городской округ Химки представил пять проектов развития по программе инициативного бюджетирования на голосование среди жителей. Выбрать свой вариант можно при помощи интернет-портала «Добродел».

Проекты для взрослых и детей уже презентовали горожанам. Теперь им предстоит определить самый перспективный вариант. Ознакомиться с деталями каждого проекта и отдать свой голос можно по ссылкам. На базе Дома юных техников «Интеграл» планируют открыть Центр военно-технических видов спорта. Помимо этого, в микрорайоне Левобережные предлагают запустить детский эковелоцентр.

Проект «Иппотерапия среди детей с ограниченными возможностями» хотят реализовать на территории олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Еще одна программа затрагивает развитие медицины в школе.

Голосование продлится по 9 февраля включительно.

Спортсмены Химки Медицина
31 января 2025, 19:48
Рейд по выявлению незаконных построек прошел в деревне Новогрязново
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Представители администрации провели выездную проверку самостроев в мытищинской деревне Новогрязново. Комиссия выявила нарушения в сфере землепользования: самозахват территорий и незаконную коммерческую деятельность на участках, отведенных под индивидуальное жилое строительство.

Жители Новогрязново жаловались на постоянный запах химикатов. Производство обнаружили за высокими заборами на землях, предназначенных для личного подсобного хозяйства. По словам директора управления экологии администрации городского округа Мытищи Артура Суворова, предприятие занимается обращением с химическими веществами и производством из полипропиленовых гранул.

Помимо этого, на одном из частных участков комиссия обнаружила автосервис с подъемниками, складом автозапчастей и профессиональной покрасочной камерой. При этом у владельцев земли нет разрешения на такую деятельность. Также на участках, предназначенных для индивидуального жилья в Новогрязново, открыли коммерческий детский сад, сдают помещения под офисы и организуют общежития.

Каждый случай рассмотрят на профильных межведомственных комиссиях, а затем примут меры.

Мытищи Законы
31 января 2025, 19:26
Юный пловец из Можайска выиграл серебро на соревнованиях Московской области
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На областном турнире Игорь Арансон из Можайска завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров вольным стилем. Юноша улучшил свой результат, полученный в декабре на VI этапе Московских областных соревнований по плаванию Ruza-Cup «Руза новогодняя».

Спортсмен преодолел дистанцию 50 метров за 28,64 секунды. Игорь Арансон также стал третьим в заплыве на спине.

Напомним, в декабре 2024 года на VI этапе Московских областных соревнований по плаванию Ruza-Cup «Руза новогодняя» пловец из Можайска завоевал бронзовую медаль. Помимо этого, он успешно выполнил 2-й спортивный разряд на дистанции 100 метров на спине с результатом в одну минуту 11,74 секунд.

Пятой пришла к финишу на дистанции 200 метров Елизавета Доронина. А на стометровке на спине девушка заняла десятое место. Однако ранее на первенстве по плаванию к Международному Дню защиты детей Елизавета завоевала целых три золотых медали: на дистанции 50 метров баттерфляем, 50 и 100 метров вольным стилем. А также стала обладательницей серебряной награды на стометровке «Австралийского заплыва».

Спортсмены Можайск
31 января 2025, 19:06
Глава Дубны Тихомиров проверил строительство домов на Тверской улице
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Еще в конце декабря 2024 года жильцам дома № 34 на Тверской улице в Дубне вручили ключи от квартир. Сейчас там же строители возводят еще два дома. Глава Дубны Максим Тихомиров посетил стройплощадку, чтобы проверить, как продвигаются работы.

Рабочие завершают отделку фасада дома № 28, укладывают плитку внутри здания, а в ближайшее время пустят отопление. Сюда переедут жильцы из аварийного дома № 29 по Тверской улице. Люди там жили без ванных комнат и горячей воды.

Глава Дубны Максим Тихомиров поблагодарил представителей компании-застройщика.

«Хочу еще раз выразить благодарность компании „Ин-Групп“ за то, что они взяли на себя ответственность: в свой коммерческий проект начинают заселять жителей аварийных домов, не начиная работ по комплексному развитию территорий», - сказал он.

Во дворах новых домов построят автопарковки и детские игровые площадки. А затем начнется строительство на нечетной стороне Тверской улицы: уже весной «Ин-Групп» приступит к работам по комплексному развитию территорию. В новые дома переедут жильцы оставшихся бараков на Тверской.

Строительство Дубна
31 января 2025, 17:56
Доброволец из Владимира подписал контракт на военную службу в Балашихе
Медиасток.рф
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Доброволец Владимир приехал в пункт отбора граждан на военную службу в Балашихе, чтобы подписать контракт. Он прошел профессиональную подготовку по тактике ведения боя, обращению с оружием и дронами.

Доброволец из Московской области рассказал о мотивации подписать контракт на военную службу в Балашихе.

«Работал в больнице девять лет. Решил пойти, чтобы помочь своим близким людям. Всю жизнь помогаю людям. Своим нужно помогать. У меня есть жена и четверо детей - три дочки и сын. Все переживают за меня, но поддерживают мое решение. Переживать за близкого - это естественно», - рассказал доброволец.

Добровольцу исполнилось 35 лет. Он прошел профессиональную подготовку по тактике ведения боя, обращению с оружием и дронами.

«Настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. Значит, их нужно поддерживать и помогать», - сказал об участниках СВО президент России Владимир Путин.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Балашихе по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Здесь добровольцы могут оформить документы, пройти медкомиссию и первичное обучение, открыть счет в банке, получить консультацию юриста и справки о льготах и выплатах.

Дополнительную информацию можно получить в Центре подготовки контрактников в Балашихе на сайте или по номеру телефона: 8 (495) 990-77-77.

Военные Балашиха

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