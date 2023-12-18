Проекты Подмосковья с партнерами из стран СНГ представили Мишустину на выставке «Россия»

Читайте нас в:

Страны СНГ закупают в Подмосковье кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, консервы и напитки. Премьер-министру Михаилу Мишустину представили также три совместных проекта, которые Московская область реализует в сотрудничестве с партнерами. Поддержку компаниям оказывает федеральное правительство.

Так, в Истре работает завод по выпуску молочный смесей и сухой молочной основы. В проекте участвует инвестор из Таджикистана - компания «Инфаприм».

Месяц назад, в ноябре 2023-го компания «Щелково Агрохим» открыла в Узбекистане завод по химических средств защиты растений. Эту продукцию будут отправлять в Казахстан, Киргизию и Таджикистан.

«Славатранс-сервис» из Наро-Фоминска развивает проект транспортного коридора для сельхозпроизводителей Подмосковья и Джизакской области (Узбекистан). Партнером выступает узбекская компания BMB NRC logistic.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия», которая открылась на ВДНХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».