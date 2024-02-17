Министерство информационных и социальных коммуникаций и региональное отделение Российских студенческих отрядов подписали соглашение о сотрудничестве на выставке-форуме «Россия». Оно предполагает всевозможную поддержку участников отрядов, а также информационное взаимодействие по вопросам патриотического воспитания.

17 февраля движение студенческих отрядов отмечает свой 65-летний юбилей, а также 20-летие учреждения молодежной организации Российских студенческих отрядов.

Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе отметила, что на сегодняшний день студенческие отряды Подмосковья насчитывают 3,5 тысячи участников. Она поблагодарила руководителя Московского областного регионального отделения РСО Павла Ковалева за огромную работу.

«Паша, тебе спасибо огромное за эту работу. От лица правительства Московской области, от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева хочется сказать вам всем огромное спасибо за вашу вовлеченность, за ваши добрые дела и за то, что вы не на словах, а на деле показываете, что труд на самом деле по-настоящему крут», - подчеркнула Екатерина Швелидзе.

Подписанное соглашение предполагает организационную, информационную, методическую и иную поддержку студенческих организаций области, а также информационное взаимодействие по вопросам патриотического воспитания.

Павел Ковалев отдельно отметил, что правительство, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оказывают активную поддержку развитию студенческих отрядов.

«Наше отделение за три года переместилось с 82-го на девятое место в стране. Это большой результат всей команды Подмосковья», - указал Павел Ковалев.

В рамках сотрудничества на 2024 год запланирована обширная программа мероприятий, включающая как традиционные для движения события, так и специальные мероприятия, посвященные 65-летию отрядов. Кроме того, в Подмосковье состоится всероссийская школа подготовки волонтеров юбилейного года РСО. Она соберет более 500 активистов.

Движение заработало в Подмосковье в 2020 году. За это время его численность превысила отметку в 3,5 тысячи участников. В прошлом году более 2,5 тысячи ребят смогли попробовать себя в разных профессиях, а также посетили различные регионы России.

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