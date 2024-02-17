Проекты Подмосковья победили на международном маркетинговом конкурсе «PRОбренд — 2023»
Торжественная церемония награждения победителей V международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PRОбренд –2023» состоялась в Москве. Подмосковье вошло в пятерку лидеров по количеству поданных заявок, а некоторые проекты победили в различных номинациях.
Гран-при в номинации «Брендированная сувенирная продукция» получил Егорьевский историко-художественный музей за создание набора «Диковины музея», который включает в себя различные сувениры.
Руководителя экскурсионного маршрута «Коломенский трамвай желаний» Маргариту Тимофееву наградили за «Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд». Также в этой категории «Коломенский трамвай желаний» занял третье место.
Кроме того, специального диплома в номинации «Брендинг туристской организации или туристского объекта» удостоился музей «Усадьба Лопасня-Зачатьевское».
Основная цель конкурса - создать площадку, на полях которой специалисты смогут обменяться опытом по созданию брендов и продвижению туристических услуг.
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