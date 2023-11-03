Проекты подмосковного кадрового центра и «Активного долголетия» представят на международной выставке
Первую интерактивную карту «Активного долголетия» и проект кадрового центра представят на международной выставке-форуме «Россия» 4 ноября. Для гостей павильона подготовят мастер-классы, лекции, кинопоказы и другие мероприятия.
Разработка «Активного долголетия» будет представлена в выставочном пространстве Минтруда России.
«Подмосковный проект „Активное долголетие“ - это более 260 тысяч долголетов, современные клубы, где каждый найдет любимое занятие, свыше 80 уникальных туристических маршрутов для бесплатных экскурсий», - отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Помимо этого, гости смогут посмотреть интерактивную фотовыставку победителей конкурса «Семья года». Напомним, многодетная семья Мусихиных из Дмитрова победила во всероссийском конкурсе в 2022 году в номинации «Молодая семья».
Напомним, проект «Активное долголетие» реализуется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».