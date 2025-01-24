Проекты машиностроительного завода в Орехово-Зуеве представили Минпромторгу РФ

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Люберцы стали центральной площадкой для установления нового рекорда мира по сценическому экстриму. Мероприятие посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк уже приступил к тренировкам — за восемь минут спортсмен постарается сломать не менее восьми стальных стержней диаметром восемь миллиметров и порвать не менее восьми грелок.

Основная часть подготовки люберецкого Халка пройдет в СК «Триумф», где Агаджанян будет прорабатывать элементы сценического экстрима. Начиная с марта к тренировкам добавятся занятия в бассейне для увеличения силовой выносливости и скоростных показателей.

Преставитель Люберец будет устанавливать рекорд под патриотические треки в рок-жанре. Таким образом спортсмен планирует привить любовь молодежи к отечественной культуре.

Фиксировать рекорд будет Международный союз силового экстрима во главе с Василием Грищенко.