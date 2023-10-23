Проекты импортозамещения создадут в Подмосковье более 20 тысяч рабочих мест
Заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева приняла участие в Национальном промышленном конгрессе PromSpace и рассказала о главных направлениях региональной поддержки импортозамещения.
«Московская область - один из лидеров по числу проектов в сфере импортозамещения: сегодня в регионе на разных стадиях реализации более 220 таких проектов. Общий объем инвестиций - около 175 миллиардов рублей», - уточнила Зиновьева.
По ее словам, на новых предприятиях создадут около 20 тысяч рабочих мест. Помимо этого, в Московской области проводят различные программы поддержки, например, «Земля за 1 рубль» и льготное кредитование.
На заседания также выступили министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, помощник президента России Игорь Левитин, заместитель министра экономического развития России Максим Колесников и другие.
Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.
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