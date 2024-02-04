04 февраля 2024, 19:29

Проектировщиков из Подмосковья пригласили к участию в конкурсе «Дерево в архитектуре»

Unsplash
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Союз архитекторов России совместно с администрацией Вологды проведут международный форум «Дерево в архитектуре 2024» с 18 по 20 июля. Главная тема — «Взгляд в Завтра». Она ориентирована на обзор актуальных направлений применения древесного материала в сфере архитектуры и строительства.

В рамках форума пройдет пятый смотр-конкурс «Дерево в архитектуре» с участием международных экспертов. Он продемонстрирует разнообразие применения дерева и реальное воплощение инновационных творческих идей в лучших проектных решениях для деревянного строительства от ведущих архитектурных студий, бюро, строительных компаний.

В рамках деловой программы форума «Дерево в архитектуре 2024» также пройдут лекции, дискуссии и круглые столы с участием экспертов из архитектурно-строительной и производственной отраслей, а также представителей государственных структур.

Заявки на участие принимаются до 13 мая, а работы необходимо представить до 3 июня. Подведение итогов и награждение победителей состоится 20 июля 2024 года.

Условия участия можно найти на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru доступна афиша мероприятий, которые проводятся на территории региона.

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Строительство Архитектура
04 февраля 2024, 17:47
Подмосковный травматолог Григорьев порекомендовал брать все результаты исследований на прием
Пресс-служба Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (Кукушкина Елизавета Сергеевна)
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Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Подмосковья, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев рассказал, почему необходимо приносить на прием к специалистам все результаты ранее сделанных исследований. По его словам, это поможет назначить правильное лечение.

Григорьев подчеркнул, что травматолог-ортопед должен быть уверен в точности диагноза. Некоторые заболевания опорно-двигательного аппарата могут иметь схожие симптомы, поэтому для уточнения диагноза могут потребоваться дополнительные исследования.

«Без точных данных о состоянии пациента доктор может выбрать некорректное лечение, а основываясь на результатах исследований, врач может контролировать эффективность лечения. Если лечение не приносит должных результатов, может потребоваться коррекция тактики лечения», - указал специалист.

Он добавил, что большинство заболеваний можно предотвратить, если своевременно проходить медицинское обследование.

Предоставление медицинской документации травматологу-ортопеду поможет ему получить полную информацию о состоянии здоровья ребенка, поставить точный диагноз и определить степень заболевания или травмы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи
04 февраля 2024, 16:38
Почтовую марку в честь 650-летия Высоцкого монастыря выпустили в Подмосковье
Телеканал «360»
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Почтовую марку в честь 650-летия Высоцкого монастыря, расположенного в Серпухове, выпустили в Подмосковье. Обитель является объектом культурного наследия федерального значения.

На марке изображены панорама монастыря, преподобный Сергий Радонежский и первый настоятель преподобный Афанасий Высоцкий Старший.

Обитель основал князь Владимир Храбрый по благословлению преподобного Сергия Радонежского в 1374 году. Ее трижды посещал царь Иван Грозный. На сегодняшний день на территории действуют шесть храмов. В трех из них ведутся работы по реставрации, а еще два храма строятся.

Главная святыня монастыря – чудотворный образ Божией Матери «Неупиваемая чаша» в Покровском храме. В некрополе обители погребены первый русский канцлер Гаврила Головкин и мореплаватель Федор Соймонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и МВД за высокий уровень безопасности в Крещение.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов
04 февраля 2024, 15:28
Жителей Подмосковья пригласили посетить живописную экотропу в Пущине
Unsplash
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Смотровая площадка на Парковой улице по праву считается одним из самых популярных мест для прогулок в Пущине. Здесь пролегает оборудованная экотропа, с которой открывается живописный вид на Оку и Приокско-Террасный заповедник.

Путешествие по Экотропе начинается у храма Михаила Архангела, проходит через заказник «Карстовый» и заканчивается у водопада. Протяженность данного маршрута составляет примерно четыре километра, а для его прохождения потребуется около двух часов.

Во время прогулки по маршруту можно посетить такие достопримечательности, как древнее Тешиловское городище и археологический памятник Селище Пущино. Экотропа также ведет к месту, откуда открывается потрясающий вид на долину Оки. Оно идеально подходит для того, чтобы насладиться подмосковными закатами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области появятся семь новых лесопарков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пущино
04 февраля 2024, 14:49
Международная акция «Книжная ночь Гарри Поттера» прошла в Шатуре
Мартыненко Михаил
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Международная акция «Книжная ночь Гарри Поттера» прошла в библиотеке на проспекте Борзова в Шатуре. Она собрала множество поклонников творчества Джоан Роулинг.

Посетители библиотеки окунулись в мир магии и волшебства, представленный в книгах. Для них провели конкурсы, викторины и игры, которые позволили зрителям почувствовать себя частью волшебного мира Гарри Поттера.

«Всемирный день Гарри Поттера в нашей библиотеке стал увлекательным праздником для всех фанатов и прекрасным событием, способствующим развитию культуры чтения и воображения. Такое мероприятие позволяет зажечь огонь в сердцах молодых поколений, вдохновить их на чтение», - рассказала библиотекарь Анна Каналина.

«Книжная ночь Гарри Поттера» показала, что книги о юном волшебнике не теряют своей актуальности и после многих лет с момента первой публикации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru доступна афиша мероприятий, которые проводятся на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Шатура Гарри Поттер

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