Проект зоны отдыха «Синичка» в Красногорске стал лауреатом национальной премии ландшафтного дизайна

На территории более трех гектаров появится пространство для отдыха летом и зимой, которое раскроет уникальный ландшафт территории. Здесь организуют прогулки по воде, живописные фитнес-маршруты, площадки для игр и занятий спортом, кафе. Архитектурную концепцию деликатно интегрируют в природную среду.

На пляже сделают навесы, установят лежаки и гамаки, кабинки для переодевания и душевые. Спуск к воде сделают безопасным. На территории построят павильон с видовой верандой, площадки для передвижных кафе, пункт проката спортивного инвентаря. У реки появятся прогулочные тропы с беседками, пирсы для рыбалки, площадки для спортивных активностей.

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«На прошлой неделе завершилась XIV российская национальная премия по ландшафтной архитектуре. Наши объекты были номинированы в различных номинациях. Три из них стали обладателями призовых мест. Для нас это большая честь и предмет для гордости», - отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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