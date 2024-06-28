Проект «Умные каникулы» стартовал в летнем лагере в школе № 3 в Протвине

В роли педагогов летнего лагеря - студенты и аспиранты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Они делятся своим опытом, рассказывают школьникам правила, формулы и законы по химии и физике увлекательно и просто.

«Сейчас у нас эксперимент проходит. В рамках проекта по фотосинтезу мы оцениваем насколько интенсивно проходит фотосинтез под разным излучением», - рассказал студент 3-го курса НИЯУ МИФИ Егор Фирсов.

Во время лагерной смены ребята посещают лекции, работают на семинарах, выполняют лабораторные и практические задания. А еще готовят настоящие научные проекты. Тема смены «Свет и его удивительные свойства».

«Ребята будут представлять те проекты по оптике, над которыми мы работали все эти две недели. Кто-то делает свой спектрометр, ребята в моей группе делают оптические фантомы человека, чтобы калибровать медицинское оборудование. Проекты очень разные, но у каждого свой определенный уклон в определенные задачи», - отметила аспирант 3-го курса НИЯУ МИФИ, сотрудник лаборатории Российской академии наук Анастасия Куличенко.

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