Проект «Тропа поэтов и друзей: из Мураново в Абрамцево» реализуется в Подмосковье

Цель проекта - сохранить и продвигать культурное наследие двух исторических усадеб. Пеший маршрут соединит «Мураново» и «Абрамцево», что поможет развитию эколого-познавательного и историко-культурного туризма.

Проект не потребует вмешательства в уже существующие парковые пространства. Предполагается лишь привести в порядок тропу, убрать мусор, облагородить маршрут и дополнить его инфраструктурой. Выполнить работы помогут волонтеры.

В рамках проекта уже состоялись два выезда волонтеров. Ребята изучили местность, проложили маршруты на карте, познакомились с особенностями ландшафта, а также изучили фирменный стиль усадеб для дальнейшей работы. Прошли обсуждения проекта, на которых обсудили маршрут тропы и его особенности.

Проект «Тропа поэтов и друзей: из Мураново в Абрамцево» реализуется при поддержке правительства Московской области и Фонда президентских грантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что событийный туризм динамично и ярко развивается в регионе. Афиши расписаны уже до сентября.

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